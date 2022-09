Pipita Higuaín habló sobre el bullying que sufrió con los memes: “No disfrutaba”

La carrera profesional de Gonzalo “Pipa” Higuaín tuvo grandes hitos que lo ubicaron como uno de los mejores delanteros del mundo. Entre la gran cantidad de equipos que integró, sumado a su participación en la selección argentina, el atacante de 34 años disfruta de sus últimos años de carrera profesional en el Inter de Miami, un club que integra la MLS, una competencia en completa expansión en el mundo de la pelota y que atrae a muchísimos profesionales de fuste para emigrar a los Estados Unidos.

Con la tranquilidad de estar en una liga de un gran poderío, pero con menos exigencia que las de renombre, Higuaín charló con el programa ESPN F360, que conduce el periodista Gustavo López, quien entabló una entrevista distendida, en confianza con quien fuera compañero de Lionel Messi.

Entre la amplia gama de temas en los que ahondó Higuaín, uno de los más importantes, que conmovió a los presentes, fue su visión acerca del bullying, un problema que lo aquejó en su estadía en la Albiceleste a raíz de las burlas de los hinchas en las redes sociales con los memes y también, de manera presencial, cuando cargaban toda la culpa de las derrotas en su figura.

"Están naturalizando el bullying" las espectaculares palabras de Pipa Higuaín, sobre el daño de las redes sociales y las opiniones sin respeto. Para tomar conciencia. @espnfutbolarg pic.twitter.com/FZHwqEoFlC — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2022

El puntapié inicial fue de López, que aprovechó un cálido ida y vuelta para profundizar en ese aspecto: “Cuando a vos no te convocaron y lo hicieron con otro, ahí te extrañamos. También decíamos que por ahí estaba bueno no convocarte durante dos partidos para que te dé tranquilidad, oxígeno, paz y ver si los otros no son mejores que vos, pero no rindieron como tal, entonces ahí fue cuando dijimos ‘lo criticamos a Higuaín, pero es al revés’”.

A corazón abierto, el Pipita mostró su parte más sensible y recordó esos tiempos donde era apuntado: “Te contesto con una pregunta. Como se naturalizó el meme, la cargada o la burla, la gente lo ve y lo consume, eso se instala, por ejemplo, en las casas y los padres y madres no son conscientes de que sus hijos pueden ser víctimas de ello... o causantes. A mí se me pedía un tiempo, que respire, pero, ¿por los goles errados o por todo lo que se produjo con lo otro?”.

Gonzalo Higuaín junto a Messi en un partido de eliminatorias para Rusia 2018, ante Bolivia, en Córdoba FABIAN MARELLI_ENVIADO ESPECIAL

En continuado, el ex atacante de Real Madrid, River, entre otros grandes, continuó: “Yo no estaba disfrutando por los goles errados, sino que no disfrutaba por toda la repercusión de lo que estamos hablando. El bullying, la crítica feroz, está a la orden del día y es normal, la sufren millones de personas que no lo comunican y se convierte en una carga que puede producir la muerte. La gente no toma conciencia de eso, el hecho de cargar en cualquier ámbito deportivo, en un supermercado, ustedes en la prensa, hay muchos niños que no lo cuentan por miedo y toman una decisión drástica”.

Al continuar con el reportaje, Higuaín analizó la actual selección argentina y aclaró que su debilidad es el delantero Julián Álvarez, actualmente en el Manchester City y que una vez finalizada su actividad profesional no se ve inmerso en el mundo del fútbol, al consultarle si tiene en mente ser director técnico o dirigente.