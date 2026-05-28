Así es la nueva camiseta de Boca en homenaje a la Libertadores 2001 que estrenarán hoy

Boca Juniors presentó oficialmente su nueva camiseta conmemorativa, una indumentaria especial creada para homenajear los 25 años de la histórica conquista de la Copa Libertadores 2001, uno de los títulos más recordados de la era dorada xeneize.

La nueva casaca será estrenada este jueves por la noche en el trascendental encuentro frente a Universidad Católica por la fase de grupos de la Libertadores 2026 y rápidamente despertó entusiasmo entre los hinchas por sus referencias al equipo multicampeón dirigido por Carlos Bianchi.

Furor por el nuevo diseño de la camiseta de Boca Juniors (Foto: Instagram @bocajrs)

El diseño toma como inspiración directa el modelo utilizado por Boca a comienzos de los 2000, una camiseta inevitablemente asociada a figuras históricas como Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado, Martín Palermo y Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, esta reedición también introduce algunos cambios visibles respecto de la versión original.

Uno de los detalles más notorios es la tonalidad del azul, mucho más oscura que la utilizada en la camiseta de 2001. El amarillo tradicional también aparece con una presencia fuerte, tanto en la franja frontal como en los detalles laterales y mangas. Además, el diseño incorpora líneas y terminaciones retro que remiten a la estética futbolera de principios de siglo, aunque con materiales y cortes adaptados a la actualidad.

Las figuras más representativas de Boca posaron con la nueva casaca (Foto: Instagram @bocajrs)

Otro cambio importante está en la disposición del escudo. Mientras en el modelo original el emblema de Boca aparecía por encima del logo de la marca deportiva, en esta nueva versión quedó ubicado por debajo. También mantiene el escudo moderno del club y no replica exactamente el utilizado hace 25 años, una decisión que busca unir la identidad histórica con la imagen contemporánea de la institución.

Entre los jugadores que posaron con esta nueva indumentaria se encuentran Leandro Paredes, Santiago Ascacibar y Tomás Aranda, lo que generó miles de reacciones en Instagram y X. “Hermosa por donde se la mire”; “No la quiero, la necesito” y “En este momento en Chiquititas sonaría ‘Estoy enamorada de todos, de todos, de todoooos’ y de la casaca también”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron.

El valor de la nueva camiseta de Boca Juniors es de $169.999 (Foto: Captura de pantalla de Adidas)

Rápidamente, todos los usuarios corrieron a la página oficial de Adidas, donde se conoció que el precio de la nueva camiseta es de $ 169.999. A su vez, puede conseguirse por el mismo precio a través de la web Boca Shop. Debido a que se trata de un producto totalmente nuevo, por el momento la marca no aplica ningún descuento o código promocional al artículo. Los talles van del XS al 2XL.