El tablero de Lionel Scaloni: las cuatro alternativas que analiza el DT para ocupar el lugar que dejaría Giovani Lo Celso

Lionel Scaloni se sienta a la mesa, mueve fichas, recibe informes, escucha opiniones profesionales, controla las emociones de los protagonistas... Los golpes se acumulan y el último resultó uno de los más inquietantes, porque la posible ausencia de Giovani Lo Celso para el Mundial Qatar 2022, a tan sólo 18 días del comienzo de la cita, modifica la planificación del entrenador de la selección argentina. Por eso, sin tiempo para demasiadas especulaciones, comenzó a evaluar cuál podría ser la mejor alternativa para reconfigurar la mitad de la cancha, allí donde late más fuerte el corazón de un equipo. Y los candidatos aparecen rápidamente, aunque ninguno tiene las mismas característica de Lo Celso, lo que potencia los interrogantes.

Scaloni no quiere apresurarse, lo remarcó en su desembarco de este miércoles en la Argentina, adonde llegó desde Mallorca, donde vive su familia. Explicó que se tomará el tiempo necesario para dar la lista definitiva (el plazo vence el 14 de noviembre), fue claro en su mensaje y dijo sin vueltas que esperará hasta el último día para anunciar a los 26 futbolistas que tendrán un lugar en la misión Qatar. “Le dije a Gio y a todo el mundo que lo primordial es la salud del futbolista. No vamos a tomar ninguna decisión que exponga a nadie”, dijo en el aeropuerto de Ezeiza.

Si bien dijo que está tranquilo y no quiere apresurarse, el DT ya está pensando como volver a dibujar la mitad de la cancha. En ese contexto, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Alejandro Gómez y Exequiel Palacios parecen ser los más indicados para asumir el rol de Lo Celso. “Es una situación complicada” la que debe resolver el seleccionador. Un punto que no puede manejar es que ninguno es zurdo, una particularidad que no es menor a la hora de pensar cómo se ocupan espacios y se ofrecen alternativas, en especial, en el ataque.

Alexis Mac Allister es determinante en Brighton & Hove Albion y cuenta con las mayores chances de estar en el esquema principal Robin Jones - Getty Images Europe

Ahora bien, la actualidad de cada uno resultará vital en esta evaluación de Scaloni. En ese contexto, lo que están ofreciendo Mac Allister en Brighton, en la Premier League, y Enzo Fernández, en Benfica, parece darles cierta ventaja respecto de Papu Gómez y Palacios. En las cartas que pondrá sobre la mesa el entrenador terminará pensando la incidencia de cada futbolista en su equipo y en la liga que actúa.

Si bien Papu Gómez es uno de los jugadores que para Scaloni siempre fue opción de recambio, en esta oportunidad podría romper esa lógica con Alexis Mac Allister por un lugar en la formación del primer partido de Argentina en Qatar (ante Arabia Saudita, el 22). El mediocampista del Brighton ganó mucho terreno en la consideración de Scaloni durante el último año y su gran presente en la Premier podría catapultarlo a la titularidad ante la ausencia de Lo Celso.

Alejandro Gómez es una de la principales fichas de recambio de Scaloni, aunque podría quedar relegado por Mac Allister Prensa AFA

En ese camino aparece Enzo Fernández, uno de los jugadores que más creció en el último año. Lo que mostró con la camiseta de River fue un primer impacto para el entrenador, pero tras su salto a Benfica de mitad de año terminó por convencer a Scaloni que debe tener un lugar en la nómina de cara a la Copa del Mundo. Fernández demostró que no necesitó ningún tipo de adaptación y desde el primer partido dejó en claro que está a la altura del fútbol europeo, tanto en el torneo portugués como en la Champions League.

Si bien apenas tiene dos partidos con la camiseta de la selección con juegos en la última gira por los Estados Unidos, donde ingresó en los segundos tiempos ante Honduras y Jamaica, la urgencia por este contratiempo con Lo Celso hace pensar que Scaloni no dudaría en darle una oportunidad en su esquema principal.

Enzo Fernandez, en Benfica, terminó por convencer a Scaloni que debe tener un lugar en la lista de la selección PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Exequiel Palacios fue parte de todo el ciclo y es una especial “debilidad” de Scaloni, pero perdió un poco de terreno en el último tiempo a partir de las lesiones. El futbolista del Bayer Leverkusen, es muy probable que integre la lista de 26 futbolistas, y mucho más si Lo Celso llega a ser baja, pero en lo que va de la temporada no jugó nunca un partido completo y el último fin de semana volvió a sumar minutos en la Bundesliga tras casi dos meses de inactividad. Eso es una buena noticia.

No se acaba ahí el abanico de posibilidades que estaría manejando el DT, ya que podría recurrir a Guido Rodríguez, aunque pensado más para competir por el puesto de volante central con Leandro Paredes, y no como interno, mientras que mucho más atrás, pero incluidos en la lista preliminar están Nicolás Domínguez, parte del proceso en el comienzo, y Thiago Almada, que es uno de los futbolistas en los que se piensa para los procesos posteriores a la Copa del Mundo de Qatar.

Exequiel Palacios volvió a jugar en Bayer Leverkusen y gana terreno, ya que es una "debilidad" para Scaloni

Lo concreto es que los 12 días que le quedan a Scaloni para resolver la lista definitiva para el Mundial será un tablero de ajedrez en que cada pieza que seleccione deberá darle garantías. No es sencillo el escenario, lo reconoció el propio entrenador, aunque está claro que las alternativas a las que puede apelar ya dieron señales de que puede asumir la empresa.

