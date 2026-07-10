El técnico de Suiza confirmó que Manzambi será baja ante la selección argentina: “Es un golpe durísimo”

El técnico de Suiza, Murat Yakin, confirmó en conferencia de prensa que Johan Manzambi, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, no estará disponible por lesión para el cruce ante la selección argentina por los cuartos de final que se disputará el sábado a las 22 en Kansas.

“Es un golpe durísimo”, dijo el DT y añadió: “Lamentablemente, Johan aún no puede jugar. Hemos intentado que se recupere, pero es demasiado pronto para que juegue. Veremos cómo jugamos mañana”.

Manzambi lleva tres goles en el Mundial 2026 ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La baja de Manzambi es un golpe durísimo. Tenía la moral alta. Desafortunadamente, no puede jugar. Intentaremos compensar su ausencia como equipo. Estamos muy ilusionados”, agregó.

Yakin aseguró que el delantero está “con bastante dolor” y que su baja es “muy dura” para la selección helvética. “Venía con muy buena inercia y cuando lo ves jugar te llena de felicidad. Estaba realmente bien, pero mañana está descartado”, dijo.

El jugador con presente en el Friburgo de Alemania había iniciado el Mundial en condición de suplente y luego de un debut irregular con Qatar, ingresó desde el banco ante Bosnia y Herzegovina y aportó un doblete para la goleada por 4 a 1.

Suiza 4 - Bosnia 1

Luego, fue clave para el triunfo ante Canadá por 2 a 1, con un gol y una asistencia, y para el duelo de 16avos con Argelia, donde asistió a Breel Embolo para el 1 a 0 parcial.

Desafortunadamente para los suizos, el futbolista sufrió una contusión en su rodilla izquierda en el último entrenamiento previo al partido de octavos con Colombia y quedó desafectado.

La ilusión era pode llegar al menos en condiciones físicas al cruce con la albiceleste. Sin embargo, no dirá presente y su lugar sería ocupado por Dan Ndoye.

Yakin le restó importancia al arbitraje

En medio de la polémica por los supuestos favorecimientos a la selección argentina en el Mundial, Yakin expresó que hoy se puede “controlar todo con el VAR” y que lo importante es demostrar superioridad futbolística en el campo.

“Lo que considero es que los partidos están siendo muy justos. Ahora se puede controlar todo con el VAR. No creo que pase nada, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, no solo hablar, sino demostrarlo en la cancha. Hay que demostrar en la cancha de lo que eres capaz”, lanzó el entrenador.

Yakin dirige Suiza desde 2021 DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Consultado sobre las características de la albiceleste, Yakin manifestó que es un equipo “con un estilo de juego definido”, que “defiende muy bien y presiona”.

“Trataremos de superar esa presión y de crear oportunidades. Cabo Verde y Egipto tuvieron ocasiones para marcar y espero que nosotros las aprovechemos”, afirmó.

A su vez, resaltó que los dirigidos por Lionel Scaloni juegan “con mucha pasión e intensidad” y que en caso de no estar al mismo nivel es difícil de ganarles.

En tanto, sobre cómo defender a Lionel Messi, autor de ocho goles en lo que va de la Copa del Mundo, indicó que existen “varias soluciones” y que el objetivo será “hacerlo bien en colectivo”.