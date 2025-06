El violento cruce del entrenador de Benfica con uno de sus jugadores en medio del partido con Auckland City

La contundente goleada de Benfica sobre Auckland City por 6-0 le dio respiro al conjunto portugués en el Grupo C, que comparte con Boca y Bayern Munich. Sin embargo, esa victoria quedó casi en un segundo plano porque el equipo de Ángel Di María quedó en el centro de la escena por un episodio de altísima tensión entre el entrenador Bruno Lage y el volante turco Orkun Kokcu, en pleno partido y cuando el futbolista fue reemplazado

El partido, disputado bajo el intenso calor de Orlando, se resolvió por una gran diferencia, pero a Benfica le costó trabajo quebrar la resistencia de su rival y eso motivó a Lage a realizar ajustes en su formación, lo que desató la escena con su jugador. A los 17 minutos del segundo tiempo, el DT optó por sustituir a Kokcu y que ingrese Renato Sanches.

Esta determinación molestó al jugador turco que, según el medio portugués A Bola, mostró su descontento “explícitamente, ya que giró hacia su entrenador y le gritó ‘andá a la m...’, negándose también a estrecharle la mano al abandonar el campo”. El incidente no terminó ahí: cuentan los medios de Portugal que la tensión creció en el banco de los suplentes, porque Lage enfrentó al jugador y se tapó la boca con la mano para decirle algo sin que pudieran leerle los labios, aunque antes de esa acción, el DT le gritó “cerrá la boca”, mientras lo señalaba de manera intimidatoria. Después, en la conferencia de prensa, el DT dijo: “Decidimos que Renato debería entrar. Independientemente de la forma de los jugadores, yo tomo las decisiones”.

🤬 | Séquence incroyable ! Explication musclée entre Orkun Kökçü, mécontent de sortir, et son entraîneur Bruno Lage ! 😮⚡



Suivez la rencontre @SLBenfica 🆚 @AucklandCity_FC gratuitement ici : https://t.co/kAQFrmIwIx ! 👈#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/SJja9CDbjh — DAZN France (@DAZN_FR) June 20, 2025

Y se multiplicó el nerviosismo, porque mientras Kokcu exteriorizaba su frustración, su compañero Renato Sanches marcó el tercer gol del equipo y el entrenador se volvió hacia el banco de los suplentes y le empezó a gritar al turco: “Tomo las decisiones que tengo que tomar, sin importar quién sea. Lo he demostrado muchas veces. Miro la situación actual del jugador y tomo mis decisiones con calma”, contó el entrenador.

El conflicto estuvo a punto de agravarse cuando Kokcu intentó abandonar el banco de los suplentes, pero su compatriota Kerem Akturkoglu intervino y lo detuvo. Tras el encuentro, el técnico portugués se refirió a la situación y responsabilizó al futbolista de permitir que las emociones superaran el objetivo colectivo. “Vi el comportamiento de un atleta profesional y consistente. Fue una experiencia única. Siempre se ha portado muy bien tanto dentro como fuera del campo. Tiene ganas de ayudar al equipo”, valoró Lage. Pero después agregó: “En el último partido empezamos con Renato y después entró Kokcu y nos ayudó. Así fue también hoy”.

Si bien Lage asumió por segunda vez el mando de Benfica el año pasado, luego de su paso por la Premier League en el Wolves entre 2021 y 2022 y una breve experiencia en el fútbol brasileño con Botafogo, este episodio potenció algunas desconfianza en los medios de Portugal respecto del manejo del vestuario que tiene el entrenador de 49 años. Incluso, despertó críticas respecto de la acción pública del entrenador, que deberá preparar el equipo para el choque definitorio frente a Bayern Munich en medio de un clima tenso.

Es más, en A Bola, el periodista Luis Mateus, escribió sobre Lage: "La imagen del entrenador se deteriora con el tiempo. Se destacan la pérdida de títulos y decisiones tácticas que lo exponen, como apostar por dos delanteros puros a la vez".

Y finalizó: "Lage no se ganaría la vida como orador motivacional. No necesita conectar con la prensa, pero tampoco con los jugadores. Y esta falla en la comunicación interna se notó en partidos muy importantes, en los que el equipo llegó con muy poca adrenalina, lo que se reflejó en los resultados. No ganará un partido con su mensaje“.