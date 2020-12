El saludo de Juan Román Riquelme a los hinchas tras un año de gestión Crédito: @riquelme1.0

Un año de gestión. Cuando desembarcó en Boca los interrogantes eran infinitos y las especulaciones se multiplicaban. Es, sin el cargo específico, el conductor de este proceso. Es el fútbol el que domina las acciones, por eso su figura es predominante. Jorge Amor Ameal es el presidente de la entidad de la Ribera, Mario Pergolini, uno de sus vicepresidentes, pero ellos saben bien que la atracción y la tracción va de la mano de su tercer integrante en la fórmula que destronó a Daniel Angelici y cortó más de 20 años de macrismo en la casa de los xeneizes. Juan Román Riquelme, tomó la palabra y subió un video a sus redes sociales para agradecerle a la gente por "hacerlo volver al club".

Los saludos a los socios e hinchas de Boca tras un año de gestión (se cumple en realidad el 13 de diciembre que fue cuando asumieron las autoridades), resultan todo un signo después de un primer capítulo que tomó forma con el título que le arrebató a River en la última fecha de la Superliga y con la designación de Miguel Ángel Russo como entrenador. "Los quería saludar, quería agradecerles. Hoy se cumple un año de aquel día tan hermoso que hemos vivido en la cancha de Boca y en el que tuvimos la suerte de que hemos sido más de 40 mil socios los que fuimos a votar aquel día. Fue todo una fiesta", recordó en ese video que dura tan sólo 42 segundos y que recordó que el 8 de diciembre ganaron las elecciones.

No quiere Riquelme hablar mucho más. Suele decir desde sus acciones o por intermedio de sus compañeros en el Consejo de Fútbol, ese espacio desde que se siente cómodo y hasta que parece sentirse protegido. Su misión es la pelota, pero sabe cómo hacer para que las críticas al pasado lleguen como flechas, ya que Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, sus "sus brazos armados", cuando se trata de ponerle la lupa encima a la administración que llevó adelante Angelici no titubean y no les tiembla el pulso cuando tienen que asegurar que a Boca le quedaron más deudas que ganancias.

"Les doy las gracias porque me hicieron volver al club. La estoy pasando muy bien, disfruto mucho. Y ojalá que ustedes estén contentos también. Nos quedan muchos años por delante, vamos a intentar hacer las cosas siempre de la mejor manera. Y ojalá que podamos festejar muchas cosas". Sabe qué decir y cómo, conoce que el deseo es la Copa Libertadores y concentra las energías en que el cuerpo técnico y los jugadores lo comprendan. Llegar a la cima de la cita continental, sería, no sólo una alegría personal para Riquelme, sino una conquista para una gestión que desembarcó con la idea de cumplir lo que Angelici no pudo en dos mandatos.

Le costó navegar por el mercado de pases. Fueron muchos los nombres que parecieron estar cerca del club, pero no se concretaron. Llevaron mucho tiempos las renovaciones con Carlos Tevez, Franco Soldano y Mauro Zárate. Se rompió la relación con Guillermo Pol Fernández, por diferencias económicas con su representante (el padre) para extender el vínculo. Logró repatriar a Edwin Cardona y lo que era un manto de duda acerca del rendimiento del colombiano, terminó por darle la derecha a Riquelme. Le costó sumar un centrodelantero, se tuvieron que acomodar a los inconvenientes que les ocasionó el caso Sebastián Villa, soportó los embates del desembarco de Javier García, una operación señalada porque se consideraba que se concretó por ser amigo de Román.

Les explotó la burbuja sanitaria que habían ideado para el retorno a la actividad, fue turbulenta la salida de Nicolás Burdisso como director deportivo de Boca, fue extraño el paso al costado de Navarro Montoya, se advirtieron algunas diferencias en los discursos cuando, por ejemplo, Ameal salió rápidamente a sacar a Villa de actividad tras la denuncias de violencia de género, se multiplicaron las horas de aire de Boca cuando lanzaron algún dardo en medio de las negociaciones con Tevez y Zárate, se llenaron de interrogantes por el futuro de Agustín Almendra, pero siempre Riquelme apareció sin "lesiones" tras cada una de esas disputas. Incluso, en los momentos en los que la Copa Libertadores se pone más intensa, es cuando Russo aparece en escena y hasta eso parece estudiando para el momento. Conoce Riquelme que su elección de DT, no fue al azar, es que Russo es el mejor hombre para saber cómo se deben manejar los tiempos y los humores adentro y afuera de una cancha.

Cada uno en su área y todos entendieron el juego. Pergolini se concentra en potenciar la marca Boca y se encargó de alejar rápidamente los fantasmas de peleas con Riquelme, Ameal se limita a apariciones públicas que se refieran a lo estrictamente político de Boca y Román, sin decirlo, se queda con el poder que le otorga la pelota, como sucedía en sus épocas de jugador. Por eso, el gesto de llevar a su palco a las glorias de los equipos visitantes, con el termo y el mate en su mano, es una forma de comunicar. Nada cambió para Román, cuando hay una cancha cerca es donde mejor juega. Y hasta la Bombonera y su nuevo maquillaje, fue parte del cambio que propuso esta nueva gestión.

"Beso grande para todos y felicidades", cerró Riquelme. Una frase, con eso alcanza. Siempre la pelota debajo de la suela. Incluso, hasta parece que es así cuando él ya no tiene puestos los botines. Claro, ahora la dificultad es mayor porque ya no todo depende de su talento...

