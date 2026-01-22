El video que compartió Messi junto a sus hijos en el Inter Miami que enloqueció a los fanáticos

Lionel Messi dejó atrás las vacaciones y se reincorporó a los entrenamientos de Inter Miami. “Arrancamos…”, escribió el capitán de la selección argentina en una publicación que acompañó con un video en el que se lo ve ingresar a la sede del club junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. El posteo generó numerosas reacciones de los fanáticos, que celebraron su regreso.

En otra de las imágenes compartidas, se observa a Mateo Messi sentado en el banco de suplentes del equipo de la Florida, riendo junto a su padre, Rodrigo De Paul y el defensor uruguayo Maximiliano Falcón. Antonela Roccuzzo reaccionó a la publicación con tres corazones rojos.

Messi volverá a disputar un partido oficial este sábado por la noche, cuando Inter Miami visite a Alianza Lima en la capital peruana. El equipo local es dirigido por Pablo Guede, quien asumió recientemente en reemplazo de Néstor “Pipo” Gorosito.

El encuentro se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, donde la expectativa por la presencia del capitán argentino es alta y las entradas ya se encuentran agotadas.

