Pronóstico reservado: harán nuevos estudios a Bastián ante un posible daño neurológico por el choque en La Frontera

MAR DEL PLATA.– Las buenas noticias escasean esta vez en el parte que refiere al estado de salud de Bastián Jerez, el niño de 8 años internado en terapia intensiva por graves lesiones producidas por un choque entre vehículos 4x4 en los médanos de La Frontera, en Pinamar.

No resultó el intento de retirarle el mecanismo de respiración mecánica asistida y las dificultades advertidas en la respuesta del paciente llevan a orientar hacia “un probable origen neurológico”, que se intentará determinar con estudios que apuntarán a constatar un posible daño en el sistema nervioso central.

Frente a este cuadro, los profesionales que lo atienden decidieron recurrir a especialistas en otorrinolaringología para programar una traqueotomía que podría “asegurar una vía respiratoria más estable”.

El niño tiene 8 años y, al momento del choque, vajaba en un UTV a upa de su padre

Así se detalla en el parte diario difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, del cual depende el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de esta ciudad, donde el menor permanece internado desde hace una semana, cuando fue derivado desde el Hospital Municipal de Pinamar con un cuadro clínico crítico, que aún mantiene.

El equipo multidisciplinario coincide en que el pronóstico para Bastián “es reservado” y se esperan los resultados de otros estudios de alta complejidad que se le realizarán este jueves para detectar posibles daños en el sistema nervioso central.

El hecho

Las secuelas físicas que presenta el paciente de 8 años son consecuencia del choque entre el vehículo tipo UTV en el que viajaba junto a otras cuatro personas, entre ellos su padre, y una camioneta VW Amarok en La Frontera. El impacto se dio en lo alto de una duna, cuando ambos rodados ascendían por laderas opuestas.

Tres menores de edad resultaron con heridas de consideración. Dos de ellos fueron derivados de manera inmediata al Hiemi, en Mar del Plata. Bastián presentaba las lesiones más graves, fue asistido en el lugar del hecho por pediatras que estaban en las cercanías y trasladado al Hospital Municipal de Pinamar, donde lo sometieron a dos cirugías abdominales.

Las secuelas físicas que presenta el menor son consecuencia del choque entre el vehículo tipo UTV en el que viajaba y una camioneta VW Amarok

Una vez que lograron estabilizar su cuadro clínico, se montó desde el Sistema Integrado de Emergencias Médicas de la provincia el operativo de traslado en helicóptero hasta el Hiemi, donde lo sometieron a estudios que constataron fracturas de cráneo. De manera inmediata se le colocó en quirófano una válvula que mide la presión intracraneal. El procedimiento se tuvo que repetir horas después de habérsela retirado, cuando se había considerado una mejoría.

Esta semana el primer traspié que se advirtió en su evolución fue la aparición de algunas líneas de fiebre, resueltas con un tratamiento de antibióticos.

Los médicos se han enfocado en la posibilidad de retirarle la asistencia respiratoria mecánica, pero no encontraron la capacidad suficiente del paciente para respirar por sus propios medios. Mientras tanto, advertían que respondía a estímulos, lo cual fue tomado como un buen indicio hacia su ansiada recuperación.

Los próximos pasos

Hoy se confirmó que frente a esas condiciones se buscará darle una alternativa al menor mediante una traqueotomía, un procedimiento que es habitual en pacientes tras un largo período con respirador artificial. Ese paso está en evaluación dentro del equipo multidisciplinario y se resolvería en las próximas horas.

Mientras tanto siguen a la espera de los resultados de estudios más profundos, entre ellos resonancia magnética, que apuntará a determinar cuál es el estado de su sistema nervioso central y si allí está la raíz de su dificultad para respirar por propios medios.

La llegada del helicóptero que trasladó a Bastián desde Pinamar hasta Mar del Plata Mauro V. Rizzi

En simultáneo se avanza en la causa judicial que tiene tres imputados por este hecho, todos por el delito de lesiones culposas agravadas. Entre ellos Maximiliano Jerez, el padre de Bastián, que llevaba a su hijo sentado sobre sus piernas y sin cinturón de seguridad al momento del choque.

El UTV es un vehículo con capacidad y dispositivos de seguridad para cuatro personas. En este caso, viajaban cinco y, al no tener asiento disponible, Bastián iba a upa.

Para las próximas horas está previsto el primero de varios peritajes ordenados por el fiscal Sergio García, a cargo de la investigación judicial. Será el peritaje mecánico, que evaluará las condiciones y el estado del UTV –en el que viajaban Bastián y los otros dos menores lesionados– y de la VW Amarok.

La defensa de Jerez, a cargo del abogado Matías Morla, considera que el conductor de la camioneta es el principal responsable del hecho y entiende que la calificación legal que se le impuso se debería agravar en la medida que se sumen elementos probatorios que se irán incorporando a la causa judicial.