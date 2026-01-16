La foto de Anto Roccuzzo junto a la pileta que derritió a más de uno

A casi un mes de haberse instalado en Rosario para disfrutar de las fiestas en familia, Anto Roccuzzo aprovecha los últimos días en Argentina antes de retomar sus actividades en Miami, donde vive junto a Lionel Messi y sus tres hijos desde mediados de julio de 2023. Así fue que este viernes y debido a las altas temperaturas que la ciudad portuaria presenta, aprovechó para tomar sol, momento que registró y compartió para causar revuelo entre sus fanáticos.

Anto Roccuzzo sorprendió con una serie de fotografías subidas de tono (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

En ese contexto es que durante este viernes a la tarde, la influencer recurrió a su cuenta de Instagram, en la que acumula casi 40 millones de seguidores, para mostrar parte de su intimidad. Allí, se la vio lucir un bikini fucsia, tono que no solo resaltó su bronceado, sino también su figura. Sin embargo, eso no fue todo. Aquel posteo también retrató el momento en el que se abrazó junto al capitán de la selección argentina.

Anto Roccuzzo disfrutó el sol de Rosario y la tranquilidad del hogar (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

El posteo, el cual describió con un emoji de un corazón, recibió cientos de miles de comentarios de los usuarios, quienes no solo expresaron elogios hacia quien muchos consideran como “la primera dama del fútbol”, sino también su fanatismo por el rosarino de 38 años.

“Diosa total. Cuando la constancia y disciplina se nota”; “Keeee. Ese trabajo duro si se puede ver. Cuerpa!”; “El que es campeón del mundo disfruta lo que quiere” y “Gran parte de lo que es el hombre se debe a la mujer que nos acompaña. “Felicitaciones, Capi por la elección”, fueron solo algunos.

Algunos de los comentarios que la rosarina recibió sobre su figura (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

Messi no se iba a perder la foto con Anto Roccuzzo (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Pero el mensaje que más revolucionó a los usuarios fue el del propio Messi, quien le dejó a su enamorada dos fueguitos junto a un corazón rojo.

El comentario de Leo Messi se robó la atención del posteo (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

Además, Anto dejó registro del día de pileta en sus stories. Allí, posó modo selfie frente al espejo con otra bikini casi del mismo tono, pero más claro. Se trató de una malla color rosa chicle con bordes azules.

Anto Roccuzzo se divirtió desfilando bikinis (Foto: antonelaroccuzzo)

El posteo llegó después de que la amante de la cultura fitness y la alimentación saludable sorprendiera hace unos días al posar en el mismo rincón del parque de la vivienda, pero junto a una amiga.

La storie de Anto Roccuzzo que encendió las redes

En aquel entonces, Antonela optó por un bikini colorido. Apoyada sobre el hombro de su amiga, que optó por un traje de baño oscuro y una cerveza en su mano, la rosarina encendió las plataformas digitales con la instantánea.