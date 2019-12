El movimiento dentro del club, desde temprano: Boca elige nuevo presidente Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Boca elige presidente: después de 24 años de gestión ininterrumpida del macrismo, el oficialismo (encabezado por Christian Gribaudo) pondrá a prueba su capacidad para seguir conduciendo el club este domingo, en las elecciones que determinarán quién se erige como sucesor de Daniel Angelici, que comandó el club durante los últimos 8 años. Hay un nombre que sobresale: el de Juan Román Riquelme, ídolo del club, que se decidió a ser parte de la lista de Jorge Ameal. Su presencia marcó el pulso de las semanas previas.

Las fórmulas son tres. Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi (Agrupación La mitad + vos), Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini (Agrupación Juntos por Boca), y José Beraldi y Rodolfo Ferrari (frente "Unidos para volver a ganar").

El MINUTO A MINUTO DE UNA JORNADA HISTÓRICA

9.20 Desde un parlante dieron aviso del comienzo oficial de las elecciones. "Que sea en paz. ¡Vamos Boca!".

9.22 Se vuelve a oír la misma voz, para anunciar todo lo contrario: la suspensión momentánea producto de la falta de sobres de impugnación y firmas de fiscales. Y la citación a los apoderados de las listas para resolver el inconveniente.

Ameal y Pergolini, en el momento de su llegada al club Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

9.26 Finalmente, ratifican el inicio. Y advierten que los sobres de impugnación serán los sobres comunes, en el que ingresarán el sobre con el voto impugnado con su debida justificación.

Riquelme denuncia irregularidades

9.50 Riquelme se para frente a la prensa, en la calle. Dice que si entra, después no lo van a dejar salir del club. "Pusieron una regla nueva. No tendrian que desaparecer boletas, no tendrían que faltar sobres, no deberían pararse las votaciones por falta de sistema, a los micros de los hinchas del interior les pincharon las ruedas. Son tramposos", acusa al oficialismo. Se calienta la mañana en la Bombonera.

Angelici, el presidente saliente Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

9.55 Problemas con el sistema electrónico anuncia el presidente del tribunal electorario. "Que los fiscales anoten el voto y más adelante, cuando se solucione, se ingresará en el sistema", avisa Carlos Aguas, presidente del tribunal electoral, por un altavoz.

Beraldi pide una elección "en paz"

10.30 Uno de los candidatos opositores a presidente de Boca, José Beraldi, pidió "una elección en paz" después de las irregularidades denunciadas por Riquelme. "Vine a informarme sobre lo que está pasando. Lo único que pido es que la elección sea en paz y todos somos responsables de eso. Tiene que ser un día de fiesta para todos los socios", anheló el dirigente cabeza de la agrupación "Unidos para volver a ganar".

10.35 Aunque el calor es insoportable, la gran mayoría de los socios se mantiene a la espera de su voto con paciencia, siguiendo la elección por sus celulares. Aunque unos pocos ya analizaban irse debido a las largas filas que había en cada mesa.

10.45 Mario Pergolini, candidato a vicepresidente en la fórmula "Identidad Xeneize" junto a Jorge Amor Ameal, emite su voto en la urna de la mesa N°5. "¡No hizo la cola!", gritó alguno, en referencia a que, al ser candidato, fue derecho a la acción. Aunque muchos más socios de esa misma fila se dedicaron a captar el momento con sus teléfonos, entendiendo la situación.