Eliminatorias: De Paul, el quarterback de la selección argentina que sabe cómo hacer reír a Messi adentro de la cancha

Nadie sabe si hablaron del tema. Porque hay cosas que mejor, callarlas. Pero ahora que son compañeros de equipo, Rodrigo de Paul y Renan Lodi tendrán oportunidad de conversar alguna vez, en una sobremesa madrileña, sobre la jugada cumbre de la Copa América. Esa que Di María, el ángel del título en el Maracaná, contó cómo se había fraguado en el hotel: “Fue un pase de Rodri. Antes del partido le había dicho que a veces el lateral se dormía un poco en la marca”. Fueron 42 metros de vuelo de la pelota, lanzada con el empeine derecho tres pasos antes de pisar el círculo central del lado argentino, que hicieron base en su compañero después de picar una vez cerca del distraído Lodi. Todo ese movimiento fue el prólogo del gol más importante de la selección argentina en 28 años…

Lionel Messi y Rodrigo de Paul en el centro, en una foto grupal de la selección Instagram @leomessi

Desde esa noche, la del 10 de julio, De Paul vivió unos días de locura. El domingo 11 volvió al país con sus compañeros y el trofeo de campeones. El lunes 12, Atlético de Madrid hizo oficial su fichaje: el campeón de España le pagó 38 millones de euros al Udinese y le hizo contrato por cinco temporadas. El miércoles 14 nació Bautista, el hermano de Francesca, hijo de Camila y suyo. Para bajar de semejante nube, Rodrigo apeló a un elemento constitutivo de su personalidad: su obsesión por el trabajo. Por eso, una semana antes de lo convenido llegó al municipio de Majadahonda, en las afueras de Madrid, para iniciar los entrenamientos con sus nuevos compañeros… Lodi incluido. Enseguida hizo valer otro rasgo suyo, el de su capacidad de relacionarse: entró al vestuario del Atlético con la misma naturalidad que, unos años atrás, había tenido para golpearle la puerta de la habitación a Messi e invitarlo a un truco y unos mates, en la primera vez que compartían una concentración de la selección. “Eso le gustó a Leo desde el principio. Estos chicos lo trataron así siempre”, le cuenta a LA NACION un integrante del staff argentino.

Pase de De Paul, gol inmortal de Di María

Gran definición de Di María para el uno a cero contra Brasil

A esta altura, De Paul ya no es un chico (cumplió 27 años en mayo) ni necesita hacer nada para que dejen de acusarlo de que se pegó al capitán. Su lugar de símbolo de la era Scaloni se lo ganó en la cancha. Figura indiscutida de la final ante Brasil, su progresión ha sido brutal. Y su entendimiento con el 10, si empezó fuera de la cancha, se trasladó hacia el lado de adentro con una nitidez abrumadora. Lo refleja la estadística: en la Copa América, Messi le dio 35 pases a De Paul (más que a nadie) y De Paul le dio 51 pases a Messi (más que nadie…). Esos 86 pases graficaron la conexión más fluida de toda la selección argentina en el torneo. Una de esas asociaciones fue la asistencia de Messi en el primer gol ante Ecuador, el único que tiene De Paul en sus 31 partidos con la camiseta argentina. Otra no figura en ningún gol, pero sí en la memoria: De Paul le dio una asistencia de crack a Messi en el final de la final… que el capitán no pudo transformar en el segundo tanto.

Viene lo mejor

Alrededor de Lionel Scaloni nadie duda: el muchacho que nació en Sarandí y se formó en Racing ya era un jugador top antes de saltar de liga. En la temporada pasada, por ejemplo, fue el futbolista de toda la Serie A que más faltas provocó: fueron 126, con la camiseta de un equipo de mitad de tabla. Pero ahora, intuyen, viene lo mejor: Diego Simeone fue a buscar un futbolista muy afín a su gusto, un todocampista capaz de jugar con la misma intensidad en ataque que en defensa. El roce del gran fútbol europeo, se frotan las manos en Ezeiza, lo harán un futbolista todavía mejor.

Simeone le da indicaciones a De Paul antes de ingresar durante un partido de Atlético de Madrid, mientras Renan Lodi pasa cerca... Soccrates Images - Getty Images Europe

Claro que el salto no es lineal: en lo que va de la temporada, De Paul fue titular en apenas 4 de los 9 partidos de su equipo, un dato muy del manual de Simeone, que siempre conduce con paciencia a los recién llegados, por más campeones de América que sean. Porque una cosa es llevar la camiseta 10 y ser el capitán de Udinese y otra, jugar en la Champions League: recién ahora De Paul debutó en la competición de clubes más importante del mundo. Igual, jugando poco o mucho, se advierte su buena sintonía con la amplia banda rioplatense del plantel: el sábado, su complicidad con Luis Suárez quedó en primer plano en la celebración del triunfo ante Barcelona. Será que Messi le habrá contado a su amigo uruguayo quién era ese que ahora lleva la 5 del Atlético…

Esos minutos que Simeone le dio a De Paul ya sirvieron, de todos modos, para mostrar su virtud de lanzador, una especie de quarterback de fútbol americano. En las eliminatorias, por caso, acumula 31 aciertos en pases de más de 30 metros, con los que lidera esa estadística en la selección, según consigna Stats Perform. Basta con ver el video de la única asistencia que computa en la temporada en su nuevo club para comprobar el valor de su pegada de larga distancia: pase desde atrás de la mitad de cancha al espacio, control de un compañero y gol de un compañero (Ángel… Correa) que significó el triunfo por 1-0 de su equipo. Renan Lodi, que miraba el partido desde el banco de suplentes, no supo si gritar el gol o llorar por el déjà vu…

Siempre protagonista

En las actuales eliminatorias, De Paul disputó 637 minutos (es el tercer argentino con más minutos después de Messi, 720, y Lautaro Martínez, 663). Ellos tres fueron los únicos que iniciaron como titulares en los nueve partidos que inició Argentina (incluidos los cinco minutos del partidos suspendido ante Brasil).

Es el tercer argentino con más remates (11), detrás de Lionel Messi (36) y Lautaro Martínez (26).

Es el sexto jugador con más pases en el último tercio (102). En total, solo seis futbolistas pasaron la barrera de los 100. Entre los que llegaron a los tres dígitos es el más preciso (82,7%).

Es el segundo futbolista con más pases acertados en campo rival de todas las eliminatorias (271) después de… Lionel Messi (308).

Es uno de los nueve jugadores con más de 10 ocasiones creadas en las eliminatorias (10) y el segundo argentino. El otro es Lionel Messi, que lidera con 19.

¿Los mismos de la final?

La selección tendrá este miércoles su último entrenamiento ante de viajar a Asunción con una posibilidad latente: que Lionel Scaloni pare en la mañana de Ezeiza el mismo equipo que fue titular en la final de la Copa América. Es que, sin lesionados ni suspendidos, el entrenador tiene el mismo plantel a disposición. Así, es probable que disponga para el inicio del partido ante Paraguay de Dibu Martínez; Montiel, Cuti Romero, Otamendi, Acuña: De Paul, Paredes, Lo Celso; Di María, Lautaro Martínez y Messi. De toda la nómina, hay diez futbolistas que no podrían jugar contra Uruguay el domingo si reciben una amonestación: son Otamendi, Montiel, De Paul, Lo Celso, Lautaro Martínez, Tagliafico, Palacios, Nicolás Domínguez, Martínez Quarta y Pezzella.