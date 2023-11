escuchar

En la previa del partido por eliminatorias entre la selección argentina y Uruguay en la Bombonera, el director técnico del equipo visitante, Marcelo Bielsa, pasó a saludar personalmente a todos los miembros del cuerpo técnico argentino, que incluye exjugadores que dirigió cuando él estaba a cargo de la celeste y blanca. En particular, le dedicó mensajes especiales a Pablo Aimar, a quien llevó al Mundial Corea-Japón 2002, y a Lionel Scaloni, a quien también le dio su debut con esa camiseta en 2003 y le recordó su gesta en Qatar 2022: “Felicitaciones. Ha hecho un equipo de autor en su primera experiencia. Felicitaciones, de verdad”.

La Argentina, puntera de la tabla de las eliminatorias sudamericanas, se enfrentó este jueves por la noche a una de las escoltas por la quinta fecha rumbo a la próxima cita mundialista. Tras ganar los primeros cuatro encuentros, la albiceleste llegó a este encuentro con la confianza alta y el mismo equipo que enfrentó a Perú en Lima, salvo el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel. A este partido se le sumó un condimento especial como la llegada de Bielsa al país en condición de entrenador visitante. El Loco logró romper el invicto de Scaloni y le ganó 2-0 en la cancha de Boca.

Al término del encuentro, a pesar del resultado, ambos técnicos se dieron la mano y se fundieron en un fuerte abrazo. Y más tarde, el seleccionador argentino contó en su conferencia de prensa cómo se sintió con respecto a aquel encuentro y también le dedicó palabras cálidas para uno de sus mentores: “Nos generó alegría. Nos sacamos una sonrisa, y es difícil sacarse una sonrisa antes de un partido. Y después sus palabras fueron muy lindas, muy bonitas. Lamentablemente nos ganó, pero es una alegría poder verlo”.

Scaloni también había sido consultado sobre el enfrentamiento con Bielsa, con quien comparte el origen como futbolista en las inferiores de Newell’s, en la conferencia que dio el día anterior al partido, en la que recordó una charla en la que el entonces técnico de la Argentina le recriminó un rendimiento anodino con Deportivo de La Coruña: “No se debe haber acordado de esa charla. De los que está en el cuerpo técnico fui el que menos jugó, con diferencia. Esa charla me la acuerdo porque tenía razón, era la verdad. Yo estaba jugando un partido de copa, pensaba que no era importante y sí que lo era, no solo para mi club. No estaba haciendo las cosas como las tenía que hacer. Esas cosas te marcan, no tengo duda”.

Sus elogios hacia Bielsa en aquel momento fueron más allá de sus experiencias con él: “Te enseña muchísimas cosas, sobre todo cómo es representar esta camiseta. Cómo es el fútbol en sí, porque va más allá de donde haya estado. Brindarse al máximo y entender una manera diferente de jugar a lo que a uno está acostumbrado. Es evidente que ha marcado una trayectoria en el fútbol argentino, e incluso el fútbol mundial”.

El “Loco” fue DT de la selección argentina entre 1998 y 2004, período en el que fue eliminado en la etapa de grupos del Mundial de Corea-Japón, cayó en la final de la Copa América 2004 y consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Atenas ese mismo año. Aún así, un gran número de sus dirigidos durante ese período ha hablado de la influencia que ejerció sobre ellos tanto dentro como fuera de la cancha, incluyendo el propio Aimar, que señaló en varias oportunidades que fue el mejor técnico que tuvo.

La victoria del jueves fue la segunda que consiguió Bielsa contra su país de origen, después del 1-0 que obtuvo con Chile, cuando la Argentina era dirigida por Alfio Basile. Además, fue el primer triunfo charrúa en tierras argentinas en el formato actual de eliminatorias de todos contra todos.

