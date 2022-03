Eliminatorias: “Es fiesta de Brasil” y “El equipo ya está caído”, el enojo de los relatores chilenos por la derrota de su selección

Chile sabía que viajaba a lo imposible cuando se embarcó rumbo a Río de Janeiro para jugar ante Brasil, un seleccionado que nunca perdió por eliminatorias sudamericanas. El 4-0 final (goles de Neymar, Vinicius Junior, Philippe Coutinho y Richarlison) obliga a La Roja a vencer a Uruguay en la última fecha y, aún así, depende de los resultados en los otros partidos para clasificarse al Repechaje. El espectáculo brindado por el equipo que dirige Martín Lasarte mortificó a relatores y comentaristas de radio y televisión de Chile.

“Vemos cómo Lasarte no tiene reacción. Tampoco los futbolistas que están sentados. Vemos cómo Arturo Vidal y Claudio Bravo caminan lentamente. Cómo la selección chilena se cae con este 4-0. Si quedaba algo, si quedaba muy poquito, ahora se acaba de ir con este tanto de Richarlison”, se escucha tras la última anotación, obra del delantero de Everton, de Inglaterra.

“Es fiesta. Es carnaval en Río” , agregan. “Si quedaba algo, la imagen es clara. Todos mirando abajo. Todos buscando una explicación; buscando encontrar responsabilidades. y una selección que pareciera que no quiere volver a jugar. El equipo ya está caído. Está navegando en aguas de despedida. Los jugadores que están adentro no quieren seguir”, es el descarnado comentario con la goleada consumada.

Antes del final del encuentro, añaden con pesadumbre: “La pasa mal la Roja. Casi no hay margen. Los brasileños se alegran. Festejan. Disfrutan. Hay tristeza en los nuestros. Seguimos sufriendo. La cuesta arriba es muy alta”. Y dicen sobre la última fecha: “Nuestros compatriotas, cabizbajos en la cancha. Brasil ganó sin contemplaciones, nomás. Será una última jornada de infarto la que tendremos próximamente. Con Chile enfrentando a Uruguay a todo o nada. Es una noche triste en Río de Janeiro para nosotros y para la selección chilena”.