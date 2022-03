Eliminatorias: Scaloni sólo confirmó a Armani para el choque con Venezuela y dijo que Messi está en buenas condiciones

A pocas horas del partido de este viernes, a las 20.30, entre el seleccionado argentino y Venezuela, por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, en la cancha de Boca, el DT del equipo nacional, Lionel Scaloni, solamente confirmó al arquero de la formación (Franco Armani, de River, ya que Emiliano Martínez está suspendido) y aventuró que Lionel Messi está en condiciones de actuar.

“Ayer fue el primer entrenamiento de Ángel Di María y Ángel Correa. Tenemos que esperar un poquito para ver cómo responden hoy. Mañana ataja Franco (Armani) y después valoramos partido a partido para el siguiente, si le daremos una oportunidad a otro compañero que lo está haciendo bien. Eso lo tenemos claro”, expresó el entrenador de la Argentina. Juan Musso es el otro arquero que podría haberse ganado un lugar entre los once a partir de la salida de Dibu Martínez.

Franco Armani, de River, será el arquero ante Venezuela, por las Eliminatorias, en la Bombonera. Manuel Cortina

A propósito de Messi, Scaloni aseveró: “Leo está bien. Se entrenó con normalidad y del proceso gripal que ha tenido está recuperado. Está disponible para jugar y esperemos que haga un buen partido” .

Scaloni contó que estuvo presente en el estadio Santiago Bernabéu durante la resonante eliminación de París Saint-Germain ante Real Madrid, por los 8vos de final de la Liga de Campeones. Se refirió a los silbidos que el rosarino recibió algunos días después y sobre cómo puede afectarlo en su futuro: “Él esta cómodo en la selección, está bien. Logramos que el grupo asimile quién es él y que sienta que es uno más. En cuanto a la situación de su equipo, fui a ver el partido con Real Madrid, creo que el PSG jugó bien, dominó y terminó quedando afuera en forma inesperada. En ese estadio, en el Bernabéu, a veces basta una cosa para que cambie un partido. El París es un equipo con muchas estrellas y había grandes expectativas y se le pide más. La situación de su club creo que no lo afecta (a Messi): cada vez que viene acá lo demuestra y mañana tiene una oportunidad de demostrarlo. Ojalá que pueda despedirse de la mejor manera de la Argentina y esperando que el futuro sea todavía mejor”.

Messi en el entrenamiento de la selección argentina. Mauro Alfieri

“En línea de las últimas convocatorias no hemos tenido suerte tanto con las lesiones como sanciones, y no podemos tener conformada la lista de la manera que nos gustaría, pero también hay que decir que los chicos responden siempre”, apuntó Scaloni.

Sobre Lautaro Martínez (dio positivo por Covid-19 antes de viajar), el DT explicó: “Lautaro siempre ha sido nuestro nueve. El equipo, en cuanto a goles, está bien. En cuanto a reemplazantes, no tenemos problemas, porque hay diferentes opciones, algunos a lo mejor son más extremos que delanteros y es según lo que queremos en cada partido, pero no es algo que nos preocupe. Pensamos que así estamos bien, con los reemplazantes también bien y no hay otra cosa de qué preocuparse”.

Pekerman llevó a Scaloni (número 13 en la camiseta) al Mundial de Alemania; el actual DT de la selección sólo jugó un partido, contra México.

Scaloni, que tuvo un vínculo con fuerte vínculo con José Pekerman (actual DT de Venzuela) en los distintos seleccionados juveniles argentinos, vivirá un momento especial enfrentando a uno de sus maestros: “Es raro que me tenga que enfrentar a Pekerman, sabiendo lo que representó para mí, para los chicos del cuerpo técnico y para ese proceso de juveniles de tantos años. Mucho tiempo después nosotros intentamos hacer lo que nos inculcó. Estamos eternamente agradecidos de todo lo que nos enseñó más allá de lo futbolístico. Es un placer enfrentarlo, le daré un abrazo. Lo apreciamos mucho. Espero que la gente lo reciba de la mejor manera porque ha marcado una época, tanto en juveniles como en la mayor. Hoy intentamos hacer lo mismo, que no haya diferencias entre jugar en la Sub 17 o en la mayor. Ha dejado un legado”.