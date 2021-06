Eliminatorias. Scaloni, la última jugada y el “partido perfecto” de la Argentina contra Colombia

“Los 94 minutos y medio fueron perfectos”. Lionel Scaloni, entrenador del equipo argentino, elogió a los futbolistas de la selección pese a haber perdido dos puntos en la última jugada frente a Colombia. “Lamentablemente, nos vamos con un punto cuando realmente merecíamos los tres. La última jugada les da el punto a ellos y creo que no era merecido”, valoró el DT del seleccionado tras el empate 2-2 en Barranquilla, por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El DT prefirió no buscar culpables sobre el último ataque colombiano, que termina con la pelota en la red tras el cabezazo de Miguel Borja. “Son errores individuales y no defensivos. El partido defensivo del equipo fue perfecto hasta esa pelota. Fue un error puntual y nada más. No estoy de acuerdo en que el equipo defensivamente no está bien”, respondió ante la consulta de un periodista colombiano sobre el “desorden” en la última línea del conjunto argentino.

La conferencia de Scaloni tras el empate en Colombia

Conferencia de Lionel Scaloni (Crédito: @afaseleccion)

“Es muy difícil hacer un análisis cuando te empatan y la pelota casi no se pone en juego. Terminó el partido ahí. Si pasaban 30 segundos la situación era diferente. Creo que Argentina mereció ganar y no hay que darle más vuelta a esto”, zanjó Scaloni, contrariado por el resultado final, pero satisfecho con la tarea de sus dirigidos. Tanto, que los alabó en público. “No voy a hablar de mis jugadores puntualmente porque han hecho un esfuerzo enorme. Los tengo que felicitar en cuanto a eso, porque la verdad es que jugar acá no es fácil. Con la temperatura, con el estado del campo...hay muchas cosas que influyen. Y, también, un rival que juega”.

Además, el sucesor de Jorge Sampaoli al mando del seleccionado habló de la iniciativa que la Argentina mantiene en todos los encuentros que disputa. “Siempre domina el partido Argentina. En los seis partidos que estamos hemos dominado el juego. A veces de una manera bastante vertical...Siempre, en los seis partidos de eliminatoria fue superior al rival. Si te ponés a mirar cada uno de los partidos, hemos merecido ganar en todos, pero los merecimientos, al final, en el fútbol, no cuentan”.

De todas maneras, Scaloni sí reconoció que la selección necesitaba a Nicolás González, el futbolista de Stuttgart, de Alemania. “Lo que más me gustó es lo que venimos haciendo. Cuando el equipo juega y, sobre todo, cuando tenés adelante jugadores verticales como Nicolás González (al que extrañamos en el último partido) que nos dan profundidad. Lautaro también nos da profundidad. Después, en la mitad de la cancha tenemos mucho juego. Creo que eso se repitió el día de Perú, algo en el partido con Chile y con Paraguay casi todo el partido. ¿Lo que menos me gustó? La última jugada, que te cambia todo”, resumió el entrenador argentino.

LA NACION