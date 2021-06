Colombia - Argentina: Emiliano Martínez recibió un duro golpe de Yerry Mina y debió ser reemplazado por Agustín Marchesín

No fue una noche con buenas noticias para la selección argentina. No sólo porque se escapó un triunfo en el último minuto de juego ante Colombia después de estar dos goles arriba, sino porque el arquero Emiliano Martínez debió dejar el campo de juego tras una fuerte falta de Yerry Mina y fue reemplazado por Agustín Marchesín. Con Franco Armani fuera por Covid, el ingreso del ex arquero de Lanús fue la variante elegida por Lionel Scaloni, que también tenía a disposición a Juan Musso.

En el minuto 32 de la primera parte, el local atacaba por el sector izquierdo. Un centro pasado fue a la cabeza de Duván Zapata. El atacante metió la pelota en el área chica y fue Yerry Mina quien saltó a disputar el balón con el arquero de Argentina. El defensor del cuadro Cafetero fue arriba con su antebrazo hacia adelante y golpeó a Martínez directamente en el rostro. Por la jugada, el zaguero se llevó la tarjeta amarilla, pero el guardameta argentino se llevó la peor parte.

El golpe de Emiliano Martínez

Dibu quedó tendido en el suelo ante la mirada de todos sus compañeros que mostraban su preocupación. Con un cuello ortopédico, Emiliano Martínez se retiró del estadio en camilla y en ambulancia. De inmediato fue trasladado a un sanatorio local para hacerle una tomografía por precaución.

“Estoy bien, fue un golpe duro. Los doctores hicieron su trabajo; obviamente, yo quería seguir jugando, por eso la bronca de tener que salir. Recién me acabo de enterar que nos empataron en la última jugada del partido. Los estudios salieron todos bien por suerte. Me sacaron porque perdí un poco el conocimiento, fue un golpe en la nuca, pero la bronca es porque era mi segundo partido en la selección y no quería salir, pero el médico hizo su trabajo”. destacó Martínez en declaraciones a TyC Sports a la salida de la clínica.

"Estoy mejor, fue un golpe duro y los doctores hicieron su trabajo. Recién me entero que nos empataron en la última y queda un sabor amargo".

“Estoy agradecido porque me llegaron enseguida miles de mensajes, pero quiero que se queden tranquilos que estoy bien. Esto sigue. Queda un sabor amargo, lo estábamos controlando muy bien, metimos dos goles rápido, estábamos manejando bien la pelota, en el juego aéreo estábamos firmes y creándoles situaciones”, amplió.

Desde luego, en los próximos días se seguirá la evolución de Martínez. Con Franco Armani que continúa dando sus positivo en los controles PCR, quedarían Agustín Marchesín y Juan Musso como los convocados.

Quien finalmente entró en su lugar fue Agustín Marchesín que, antes de entrar, se fundió en un abrazo con Martín Tocalli, entrenador de arqueros de Argentina. Con su ingreso, Marchesín suma su octava presentación en el arco de la selección siendo este, su primer partido de forma oficial. En total, recibió nueve tantos y tiene tres vallas invictas.

Disturbios fuera del estadio

Policía anti-disturbios sostuvieron enfrentamientos con manifestantes en los momentos previos a Colombia-Argentina. Jairo Cassiani - AP

Manifestantes chocaron con la policía en los alrededores del estadio Metropolitano, poco antes del juego entre las selecciones de Colombia y Argentina. Grupos de jóvenes se enfrentaron a piedrazos con los uniformados cuando quisieron avanzar hacia la cancha, fuertemente custodiada por las fuerzas antidisturbios.

La policía lanzó bombas lacrimógenas y aturdidoras para disolver la protesta, que había sido convocada en contra de la realización del juego. Algunos exhibieron carteles con leyendas como “amo el fútbol pero amo más mi patria” o “sin paz no hay fútbol”. Fuerzas de seguridad incautaron 150 bombas molotov, que se presumen que iban a ser utilizadas para atentar contra el juego.

