Este martes se disputa la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. La última del año. Y, como es habitual, habrá enfrentamientos de envergadura, aunque hay uno que se lleva todos los flashes: Brasil vs. Argentina. Ambos equipos protagonizarán una nueva edición del clásico más importante del mundo a nivel clubes, esta vez en el Maracaná de Río de Janeiro, a partir de las 21.30 (hora argentina). Además, habrá otros cuatro cruces: Paraguay vs. Colombia, Uruguay vs. Bolivia, Ecuador vs. Chile y Perú vs. Venezuela.

La selección argentina se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota (2 a 0 frente a Uruguay en la jornada pasada). La Celeste ahora se ubica por debajo del vigente equipo campeón del mundo, con diez unidades. Colombia, por su parte, es el único invicto y está tercero con nueve tras la victoria por 2 a 1 ante Brasil. Venezuela quedó en el cuarto luego del empate 0 a 0 frente a Ecuador y la Verdeamarela se ubica en el quinto lugar del escalafón (no gana desde la fecha 2).

La selección argentina se mantiene en la cima de la tabla de posiciones de las eliminatorias Mauro Alfieri

El sexto puesto es para La Tri, que a pesar de comenzar el certamen clasificatorio a la próxima Copa del Mundo con tres puntos menos por una sanción impuesta por la FIFA debido a la mala inclusión del futbolista Byron Castillo en el camino a Qatar 2022, ya acumula cinco puntos luego de dos triunfos, dos empates y apenas una derrota (1 a 0 contra la Argentina en la jornada inicial).

El repechaje ante un seleccionado de otra confederación, hasta el momento lo disputaría Paraguay, que empató 0 a 0 con Chile y también posee cinco unidades, al igual que ecuatorianos y chilenos (en cuanto a diferencia de gol Ecuador tiene +1, Paraguay -1 y Chile -3). Por último, Bolivia quedó noveno al sumar sus primeros tres puntos luego de derrotar por 2 a 0 a Perú, que se mantiene como el único que aún no ganó en lo que va de la competencia.

Tabla de posiciones de las eliminatorias

Formato de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también se vio obligado a cambiar. En la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se mantiene igual el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio.

Las 10 selecciones pertenecientes a Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) jugarán todas contra todas a ida y vuelta, disputando 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos-México-Canadá; mientras que el que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

