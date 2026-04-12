Emiliano “Dibu” Martínez se lesionó antes del partido de Aston Villa ante Nottingham Forest y quedó fuera de la nómina

A dos meses del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, cada lesión activa una voz de alarma en el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Y este domingo fue Lionel Scaloni quien pasó un momento de inquietud: Emiliano “Dibu” Martínez, pieza clave del equipo nacional, acusó una fuerte molestia muscular durante la entrada en calor y quedó fuera del duelo entre Aston Villa y Nottingham Forest por la Premier League inglesa.

El arquero marplatense fue sustituido de inmediato en la planilla por el neerlandés Marco Bizot y ni siquiera ocupó un lugar en el banco de suplentes. En su lugar, Aston Villa debió convocar de urgencia al joven James Wright, de 21 años. Una situación límite que Unai Emery resolvió llevando una opción más en un compromiso exigente fuera de casa.

Ahora, todas las miradas están puestas en los estudios médicos que determinarán el alcance de la lesión de Martínez. El Dibu venía de responder con solidez en el triunfo por 3-1 como visitante ante Bologna, en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Además de perderse el partido en The City Ground, el estadio del Forest, su presencia en la revancha frente al conjunto italiano —programada para el jueves a las 16, en Villa Park— quedó rodeada de incertidumbre.

Update: Marco Bizot will now start in goal, replacing Emi Martínez. James Wright is now amongst our substitutes. https://t.co/fUjJZ1y8vK — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 12, 2026

Otro Martínez de la selección está lidiando con su cuerpo: Lautaro Martínez volvió a ser noticia por una molestia traicionera que se repite. Una vez más sufrió una lesión muscular en Inter y su situación genera inquietud, especialmente para el cuerpo técnico de la selección.

El delantero bahiense fue sometido a estudios en Italia que confirmaron una molestia en el sóleo de la pierna izquierda, que lo dejó afuera del partido de este domingo frente a Como, en una zona que ya le había traído complicaciones hace poco tiempo. Por eso la alerta se escucha por partida doble. En el horizonte está el gran objetivo: la Argentina debutará en el Mundial el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City, desde las 22.