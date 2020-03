El twit de Dybala

Paulo Dybala salió a aclarar su situación y a poner un manto de tranquilidad en lo que respecta a su estado de salud, luego de los rumores que circularon en las redes. El argentino, que vive en Italia desde 2012 y en Turín desde 2015, está hoy en el centro de infección, y Juventus, su equipo, no quedó al margen. Tras conocerse un caso de coronavirus dentro del plantel, todos los integrantes comenzaron la cuarentena a modo de precaución.

Los últimos días se dio a conocer el primer caso dentro del equipo de Juventus. El defensor Daniele Rugani dio positivo a los estudios de COVID-19 y se tomó la medida de que el resto de los jugadores quedaran en observación. Este viernes, el argentino Dybala publicó en sus redes sociales un mensaje de tranquilidad, donde aclaró que está bien de salud.

"Hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes y espero que estén bien #NoFakeNews #coronavirus", escribió el jugador de la selección

La Liga de Italia de fútbol decidió suspender sus competencias hasta el 3 de abril. Fue además el primer campeonato doméstico en presentar casos de jugadores afectados por el Coronavirus. El primero fue el defensor de Juventus, y estas últimas horas se dio a conocer el segundo caso: Manolo Gabbiadini, de Sampdoria. A ellos, ya se habían sumado los casos de dos futbolistas que juegan en la Serie C.

Por medio de un comunicado el club de Turín explicó el procedimiento que llevará a cabo: "Juventus Football Club está activando todos los procedimientos de aislamiento requeridos por la ley, incluido el censo de quienes han tenido contacto con él."

Oriana Sabatini, la novia del cordobés Dybala, describió por medio de un mensaje de audio que se dio a conocer a través de la televisión argentina, la situación que están viviendo en Torino.

El mensaje:

"Estoy reportándome desde Torino. Ayer, tipo 11 y media, 12 de la noche, lo llamaron a mi novio para avisarle que a un compañero le dio positivo el test de coronavirus. Está bien. Nosotros estamos en cuarentena. Ya estábamos en cuarentena, pero con todo esto se puso más serio el tema. Ahora tenemos que esperar que les hagan el examen de coronavirus al resto los jugadores. Ayer todo estaba bastante abierto, hoy está todo cerrado. No hay personas en las calles. Nosotros decíamos '¿qué hacemos si necesitamos algo del supermercado?'. En la casa en la que estamos nadie puede salir. Tenemos una persona que puede buscarnos cosas, si necesitamos, y ya habíamos hecho una compra bastante grande porque esto se veía venir.Estamos todos bien. Sí es un lío, por más que no nos afecte tanto a todos como a los mayores, hay que tomar conciencia social, conciencia por los otros, quedarnos en nuestras casas lo más que podamos porque no es joda."