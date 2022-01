En Francia sostienen que Lionel Messi no se comunicó con Mauricio Pochettino tras dar positivo de Covid ni antes de viajar y arde el vestuario

Luego de haber dado positivo de Covid durante las fiestas de año nuevo, Lionel Messi debió postergar unos días su regreso a Francia y la reincorporación al París Saint Germain, algo que sucedió este miércoles después de tener el alta médica luego de un test negativo. Sin embargo, el DT Mauricio Pochettino parece haberse enterado de todo por terceros, según planteó el ex jugador del club Jerome Rothen en su programa de Radio Montecarlo, Rothen s’enflamme.

“Asumo que tienes que respetar a tu entrenador. Cuando la pasas mal, así me educaron a mí en Clairefontaine, el entrenador está por encima de todos, seas una estrella o no. El jefe, el que arma el equipo, es Pochettino. A través de su mensaje donde dice que no sabe dónde está Messi, simplemente significa que Lionel no tomó su teléfono para explicarle su caso a Pochettino. Eso explica muchas cosas”, sentenció Rothen durante su columna en la emisora.

A poco de llegar al PSG, Lionel Messi hizo público un gesto muy notorio de disconformidad con Mauricio Pochettino cuando el DT lo reemplazó en un partido FRANCK FIFE - AFP

“El entrenador puede hacer lo que quiera... Debe ser terrible... Lo encuentro muy impactante de parte de Messi”, agregó Rothen luego de que, tras la victoria del PSG el lunes por la Copa de Francia ante Vannes y consultado por el capitán del seleccionado, el técnico argentino había admitido en rueda de prensa: “No he tenido noticias”. Para Rothen “la actitud de Messi” significa una desautorización.

Lionel Messi y Mauricio Pochettino, distantes; al futbolista lo esperan en los entrenamientos de PSG tras cursar el Covid Archivo

Conocedor de los pasillos del club, Jerome insiste: “Pochettino no es respetado por Lionel Messi, que debe ser el hombre fuerte, el que muestra los valores reales. Así, los demás tampoco deben respetarlo”. Y sube la apuesta: “El único que lo respeta fuertemente, en mi opinión, es Kylian Mbappé y no huelo nada con los demás. Messi es criticado en ese punto. Si no respetas a tu entrenador, no puedes llegar. El PSG sufre mucho por esto estos últimos años“.

❌ Pochettino assure qu'il n'a pas eu de nouvelles de Messi...



🎙💬 @RothenJerome : "Je trouve ça très choquant de la part de Messi. Si tu ne respectes pas ton entraîneur, tu ne peux pas y arriver" #RMCLive pic.twitter.com/IKbR1K5Ksu — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 5, 2022

Durante el programa que conduce, que además se transmite en video y es subido a la página de la señal Rmcsports, el ex jugador y analista había sostenido hace dos meses que “Neymar es una carga para el grupo, un problema. No hace falta haber jugado al más alto nivel para darse cuenta de que Ney hoy no es decisivo. Es menos impactante, menos creativo, incluso menos altruista. Se ha convertido más en una carga que en una solución”.

Ahora, el apuntado es Messi. Y según lo que retrata, el vestuario arde, y la relación del DT con los jugadores parece muy lejos de lo ideal.