En los penales, Independiente Rivadavia despidió a Platense de la Copa Argentina

Los penales y la Copa Argentina, una historia de múltiples episodios. Las rachas muchas veces marcan a los equipos, los convierte en especialistas en estas definiciones o en clubes que cargan con una mochila pesada. Independiente Rivadavia se estrenó con firmeza: el arquero Ezequiel Centurión detuvo dos remates y observó cómo el rival fallaba el último disparo, mientras que sus compañeros apenas malograron uno de los cuatro. Un éxito que clasificó por primera vez a los octavos de final a la Lepra, que en el camino dejó a Platense, el último campeón del torneo Apertura y que por cuarta vez se despide del certamen en una definición por penales: Belgrano (Córdoba), Huracán y San Lorenzo fueron los anteriores clubes que amargaron al Calamar. El marcador 3 a 1 desde los once metros dio sensación de justicia, después del empate 2 a 2; Independiente Rivadavia marcó el pulso, pero careció de puntería para festejar en el tiempo reglamentario. Central Córdoba, de Rosario será el futuro rival; el club de la Primera C eliminó a Sarmiento (Junín) y a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El colombiano Sebastián Villa abrió, con un penal, el marcador frente a Platense; el delantero y capitán no ejecutó en la tanda que clasificó a Independiente Rivadavia Juan José García - FOTOBAIRES

La mano-penal de Tomás Silva rompió antes de los diez minutos el partido. El pelotazo de Sebastián Villa para Kevin Retamar y el lateral izquierdo, que en aquel polémico partido con River lidió para controlar a Mastantuono, interceptó el balón con el brazo. El árbitro Pablo Dóvalo sancionó la falta del defensor, y ante la ausencia del VAR para revisar la acción –esta instancia no cuenta con la ayuda de la tecnología- la decisión no se modificó. El remate fuerte y al medio del capitán Villa, por el que Independiente Rivadavia hizo un esfuerzo económico para retenerlo en el plantel, fue la primera emoción en la fría noche en el estadio de Newell’s, en Rosario.

Ezequiel Centurión tenía un antecedente en penales en la cancha de Newell's: en el torneo Apertura le contuvo uno a Ever Banega, líder de los rojinegros Juan José García - FOTOBAIRES

La cancha del Parque Independencia era un escenario de gratos recuerdos para Platense, porque ahí, en 2021, obtuvo el ascenso por penales frente a Estudiantes, de Río Cuarto. Pero el comienzo del ciclo que lidera el Kily González, que tomó el cargo tras la sorpresiva salida de la dupla Fabio Orsi y Sergio Gómez –los arquitectos del equipo que ganó el Apertura 2025-, no tuvo en el arranque el aura de aquella noche en Rosario, ni tampoco la gloria que brindaron los entrenadores que lograron la primera estrella. El nuevo DT apenas ensayó dos modificaciones, respecto del once inicial que se consagró campeón: Vicente Taborda y Augusto Liotti, lesionados, pero que estarían en el estreno contra River, en diez días, fueron los nombres que no integraron la alineación; Franco Zapiola y Nicolás Orsini, los que tomaron los puestos.

Fabrizio Sartori arrolla su marca; el delantero de Independiente Rivadavia fue una de las piezas desequilibrante de la Lepra mendocina Juan José García - FOTOBAIRES

El control del juego que ejercía el campeón –que desde los cuartos de final no recibía un gol, también de penal, a través de Mastantuono- se derrumbó con el tanto de Villa. Platense, una formación granítica, que achicaba los espacios para recortar el recorrido del rival, ahora mutó a una alineación más abierta, y esas zonas las explotó Independiente Rivadavia con la velocidad de Villa y Fabrizio Sartori. En dos contraataques, los mendocinos pudieron aumentar la ventaja: primero, el lateral derecho Mauricio Cardillo no le acertó al arco; más tarde, Villa no llegó a conectar el pase de su socio ofensivo Sartori.

Cristian Kily González debutó con un tropiezo como director técnico de Platense, el último campeón del torneo Apertura Juan José García - FOTOBAIRES

Sin desarmar la base del equipo campeón, Platense observa las decisiones que toma Boca para reforzar el plantel. Los juveniles Milton Delgado –los xeneizes no aceptan un préstamo- y Camilo Rey Domenech son dos alternativas que maneja la conducción del Calamar para jerarquizar el grupo; Exequiel Zeballos completa la trilogía de futbolistas que interesan del Xeneize, aunque por el delantero hay también otros clubes interesados: Vélez y Necaxa (México). Independiente Rivadavia repatrió al paraguayo Álex Arce, una de las figuras en ascenso y que se marchó a Liga de Quito. Para provocar el retorno, los mendocinos desembolsaron 3 millones de dólares, aunque en Ecuador señalan que la cifra es mayor y rondaría los US$ 5.000.000.

Como en el Apertura, al que se clasificó a los playoffs con el último aliento, Platense enseñó que tiene la fortaleza de espíritu y no escatima esfuerzos para sobreponerse a la adversidad. Las situaciones de riesgo que Independiente Rivadavia no capitalizó, oxigenaron al rival: una acción de pelota parada, un córner, fue la llave para igualar el resultado. Un rebote y Leonel Picco, con una pirueta, remató de derecha y dejó sin reacción al arquero Centurión.

Sebastián Villa ataca ante la marca de Thomas Silva; por primera vez, Independiente Rivadavia se clasificó para los octavos de final de la Copa Argentina Juan José García - FOTOBAIRES

Veinte segundos demoró Independiente Rivadavia en fabricar una jugada de peligro, tras el regreso del entretiempo. El capitán Ignacio Vázquez pretendió salir con la pelota dominada, pero Retamar le quitó el balón y el error del zaguero lo corrigió el arquero Juan Pablo Cozzani, que dominó en el mano a mano frente el atacante. Villa es el futbolista desequilibrante que encontraron los mendocinos en el torneo Apertura y fue el abanderado para la nueva conquista de la Lepra: desbordó por la izquierda –Platense reclamó un golpe del colombiano sobre Enzo Roldán, que reemplazó a Rodrigo Herrera-, combinó con Franco Amarfil, que con un toque habilitó a Thomas Ortega; el centro del volante descubrió, por el segundo poste y sin marca, a Retamar, que de cabeza revirtió el recorrido de la pelota y dejó fuera de escena al arquero Cozzani.

Festeja Independiente y se resigna Platense, que perdió las cuatro definiciones por penales que disputó en la Copa Argentina Juan José García - FOTOBAIRES

El juego de segundas pelotas impuso el apuro que envolvía a Platense, que dejó las mejores sensaciones cuando intentó triangular, asociarse con una secuencia de pases, aunque jugar con la línea defensiva adelantada abrió campo para que Independiente Rivadavia explotara esos espacios: Retamar y Amarfil fallaron en la estocada y, como en el primer tiempo, Platense hizo un pleno con una jugada de pelota detenida. Guido Mainero lanzó un tiro libre en forma de centro, Cardillo sujetó a Oscar Salomón y Dóvalo no dudó en sancionar penal. El hombre que desató la locura en la final en Santiago del Estero, Mainero, tomó la responsabilidad y derrotó a Centurión.

Entre el cansancio físico y la falta de competencia, las equivocaciones se multiplicaron en el último cuarto de hora… Villa tuvo la última oportunidad para que el partido no se definiera por penales. El festejo se demoró, pero la sonrisa la dibujó Independiente Rivadavia.

