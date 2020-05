Nelson Vivas en acción contra Michael Owen, en el Argentina-Inglaterra del Mundial Francia 1998. Crédito: Instagram @nelsonvivasok

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 11:14

El visceral Nelson David Vivas , actual ayudante de campo de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, hizo un repaso de su carrera como jugador , en especial de su etapa en la selección argentina . En particular, recordó algunas jugadas en las que que tuvo que recurrir a métodos poco caballerescos para frenar a los rivales.

En una entrevista con Télam , Vivas , de 50 años, se refirió principalmente al célebre choque Argentina-Inglaterra por los octavos de final del Mundial de Francia 1998 . "En ese partido -reconoció- le hice un piquete de ojos al inglés (Graeme) Le Saux". El jugador británico, lateral izquierdo, era una figura del Chelsea en ese momento.

"No fue premeditado. Se venían por todos lados . Por mi lado venía Alan Shearer, venía Michael Owen y Le Saux se proyectaba todo el tiempo. En una de esas tantas fuimos juntos en una barrida y cuando chocamos en el suelo le metí los dedos en piquete, en los ojos, como los Tres Chiflados ", recordó Vivas. Aquel clásico contra los ingleses terminó 2 a 2 en el tiempo reglamentario, luego Argentina venció 4-3 en la definición por penales .

También Vivas bromeó respecto al hecho de haber sido el jugador que cometió más faltas en ese Mundial: "Soy un jugador récord, pero de un récord cuestionable, ja". Tras esa Copa del Mundo, Arsene Wenger fichó a Vivas para el Arsenal FC , por lo que se convirtió en el primer jugador sudamericano del club inglés en la historia.

La memoria de otras "intervenciones" extremas

Mano derecha del Cholo Simeone desde mayo de 2018, Vivas repasó otras situaciones en las que "se pasó de rosca" con la celeste y blanca. "Una, seguro, a Marcelinho Paraíba una noche que le ganamos 2-1 a Brasil en el Monumental. Otra, también en el Monumental, en un Argentina-Uruguay, al Chino Recoba . Pobre, tuvo que pedir el cambio. Y la tercera fue en diciembre de 1996 en Mar del Plata en un amistoso con Yugoslavia. Llovía mucho. Le fui de atrás a uno y me amonestaron".

Sobre esta última, agregó una anécdota graciosa: "Años después con ese yugoslavo, Goran Djorovic , fuimos compañeros en el Celta de Vigo. Un día íbamos juntos en el micro y le pregunto si conoce la Argentina. Me dice 'sí, una vez fuimos a jugar un amistoso a la ciudad de Mar del Plata, fue la única vez, no sabés, uno se me tiró de atrás'. Y le digo "fui yo". Nos reímos mucho los dos. ¡Casi le había cortado el tendón de Aquiles".

Argentina-Inglaterra, Copa Mundial Francia 1998 (partido completo):