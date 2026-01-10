Finalissima: cuándo se juega el partido entre la selección argentina y España

La Finalissima pone cara a cara a los campeones de la Eurocopa y la Copa América, que en sus últimas ediciones, en 2024, fueron España y la selección argentina, respectivamente. El encuentro entre ambos se llevará a cabo el viernes 27 de marzo de este año, a las 15 (horario argentino), en el estadio Icónico de Lusail de Qatar.

El seleccionado albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final, con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue justamente el ‘Toro’, con cinco conquistas. Así, logró su boleto para la Finalissima.

Los festejos de la selección argentina tras ganar la Copa América 2024 frente a Colombia Julio Cortez - AP

La Roja, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que fue subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

El historial entre argentinos y españoles tiene 14 antecedentes con seis victorias por lado y dos empates. La particularidad es que 13 de esos encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, con triunfo albiceleste por 2 a 1 con un doblete de Luis Artime (Pirri empató transitoriamente para los ibéricos). La última vez que se vieron las caras fue en 2018, con goleada de la Furia roja por 6 a 1 en la antesala de Rusia 2018.

Recientemente, en diálogo con AFA Estudio, el canal de streaming de la Asociación del Fútbol Argentino, Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, habló sobre el partido. “Es un partido lindo para jugar. Será muy difícil, España es una gran selección”, afirmó. Además, habló de Luis de la Fuente, el entrenador español con el que mantiene un gran vínculo. “Más que un amigo, fue uno de mis maestros en el curso de entrenador. Además de darnos el curso, nos trató de una manera muy especial. Se podía hablar con él, debatir, charlar”, comentó.

Será la última prueba de fuego de ambos seleccionados antes del Mundial 2026. Allí, la Argentina integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania; mientras que España quedó emparejada en la zona H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Por ubicarse en lo más alto del ranking FIFA, si logran culminar en lo más alto en la primera ronda recién podrían enfrentarse en una hipotética final.