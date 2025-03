En qué canal pasan Alemania vs. Italia por la Liga de las Naciones 2024-2025 hoy

Alemania e Italia chocan este domingo desde las 16.45 (hora argentina) en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund con arbitraje del polaco Szymon Marciniak en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Nations League 2024/25. El cotejo se transmite por TV en la Argentina a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Disney+, Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere ser cliente y/o suscriptor-. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la ida, el jueves pasado en el Giuseppe Meazza, el combinado germano ganó 2 a 1 como visitante con goles de Tim Kleindienst y León Goretzka. Sandro Tonali había puesto en ventaja a los locales.

La previa del partido

Los germanos, líderes del grupo 3 en la primera etapa con cuatro victorias y dos igualdades, quieren sellar el pase a las semifinales ante su gente y tienen una mínima ventaja que consiguieron en el primer partido en Milán. Para ellos el cotejo tiene un condimento especial porque se juega en el mismo escenario que la Azzurra los eliminó en semifinales del Mundial 2006, hecho que el entrenador Julián Nagelsmann recordó en la previa: “Todavía no me alegra que Alemania no ganara. Pero, para mí, es más importante hablar del presente que del pasado. Queremos escribir nuestra propia historia. No tengo miedo. Tenemos un buen plan y espero que ganemos el partido”.

El combinado de Luciano Spalletti no hizo los deberes de local y está obligado a ganar para poder continuar en el torneo. Aun así, el DT sostuvo que deben repetir lo hecho en el primer juego: "Partimos con desventaja, pero tendremos que repetir lo del jueves, porque jugamos bien. Alemania es un equipo fuerte, pero competimos bien y, si podemos repetirlo, estoy convencido de que nos llevaremos la victoria".

Posibles formaciones