En qué canal pasan Italia vs. Irlanda del Norte, por el repechaje al Mundial 2026

Este jueves 26 de marzo se disputan todas las semifinales de los repechajes al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y uno de los encuentros más atractivos es que el disputan Italia e Irlanda del Norte desde las 16.45 (hora argentina) en el New Balance Arena de Bérgamo con arbitraje del neerlandés Danny Makkelie por el Torneo A de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA).

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El ganador del encuentro se clasificará a la final frente a quien se imponga de Gales vs. Bosnia & Hezergovina, que juegan en simultáneo en Cardiff. Los italianos, en caso de avanzar, contra cualquiera de esos rivales volvería a ser anfitrión porque está mejor ubicado en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El vencedro del Repechaje A de Europa irá al Grupo B del Mundial 2026 con Canadá, Qatar y Suiza.

El Repechaje A de Europa, con Italia, como gran favorita en su parte del cuadro Canchallena

La previa del partido

La Azzurra, dirigida por Gennaro Gattuso y con el argentino Mateo Retegui en su plantel, es la gran favorita a quedarse con el cupo a la Copa del Mundo del Repechaje A de Europa. Se ubicó segunda en la zona I de las Eliminatorias del Viejo Continente que organizó la UEFA con 18 unidades producto de seis triunfos y dos derrotas, ambas contra Noruega que dominó la tabla de posiciones con puntaje perfecto (24 de 24). Así, no pudo ingresar de forma directa a la cita ecuménica y accedió a la reclasificación.

La selección de Italia es una de las más importantes del planeta, más por su rica historia que por su presente porque tiene cuatro títulos en Mundiales -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-, pero no disputó los de Rusia 2018 y Qatar 2022 y tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014 fue eliminada en la etapa de grupos.

Italia, con Mateo Retegui, buscará acceder al Mundial desde uno de los repechajes de Europa ALBERTO PIZZOLI - AFP

El Ejército Verdiblanco, por su parte, fue tercero en el Grupo A de las Eliminatorias de Europa por detrás de Alemania y Eslovaquia. Sin embargo, accedió al repechaje gracias a su desempeño en la UEFA Nations League, que otorga plazas adicionales a los equipos mejor posicionados en ese certamen. Allí no tuvo un gran desempeño, pero se vio beneficiado por la reasignación de cupos y sueña con ser mundialista por cuarta vez en su historia después de Suecia 1958, España 1982 y México 1986.

Posibles formaciones

Italia: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Andrea Cambiaso; Manuel Locatelli, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Matteo Politano; Mateo Retegui y Pio Esposito. DT: Gennaro Gattusso.

Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Andrea Cambiaso; Manuel Locatelli, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Matteo Politano; Mateo Retegui y Pio Esposito. DT: Gennaro Gattusso. Irlanda del Norte: Bailey Peacock-Farrell; Ruairi McConville, Paddy McNair, Ciaron Brown; Trai Hume, Brad Lyons, Jamie McDonnell, Ethan Galbraith, Justin Devenny; Isaac Price y Jamie Donley. DT: Michael O’Neill.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.31 contra 13.64 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 5.69.