Horario de Italia vs. Irlanda del Norte y cómo ver online en la Argentina, por el repechaje al Mundial 2026

Entre esta semana y la próxima se terminarán de definir los clasificados al Mundial 2026. Quedan seis cupos vacantes, de los cuales dos saldrán de repechajes intercontinentales y el resto de repescas europeas. En el Viejo Continente, uno de los que busca clasificarse es Italia, que deberá afrontar una semifinal ante Irlanda del Norte para llegar a una final ante el ganador del encuentro entre Gales y Bosnia. El partido se juega este jueves a las 16.45 (horario argentino) en el Stadio di Bergamo, con transmisión de ESPN y Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Azzurra finalizó en el segundo lugar del Grupo I de las eliminatorias de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Cosechó 18 puntos en ocho partidos y quedó muy lejos del líder Noruego, que terminó primero con 24 y se clasificó directamente a la Copa del Mundo. Levantó la Copa del Mundo en 1934, 1938, 1982 y 2006, pero no participa desde Brasil 2014, cuando fue eliminada en la etapa de grupos.

Gennaro Gattuso, DT de Italia, aseguró que "solo alguien sin sangre no estaría nervioso por el partido de este jueves" LaPresse - LaPresse

Genaro Gattuso, DT de Italia, desafectó de la convocatoria a Federico Chiesa, que había sido citado nuevamente tras casi dos años. “Tenía algunos problemas físicos menores y decidimos que era inútil que se quedara”, explicó. Lo llamativo es que Sandro Tonali, Gianluca Scamacca y Alessandro Bastoni tampoco están al 100% desde lo físico y permanecen en el plantel. “No todos los jugadores tienen el mismo estado de ánimo (...) Cuando escucho que alguien está dudando, ahí es cuando sé que tengo que tomar una decisión. Lo decidimos juntos. Él sintió que no estaba en condiciones y se fue a casa. Tengo que aceptarlo”, argumentó.

El Ejército Verdiblanco, por su parte, no logró meterse entre los primeros puestos de su zona en las eliminatorias europeas, ya que quedó tercero en el Grupo A por detrás de Alemania y Eslovaquia. Sin embargo, accedió al repechaje gracias a su desempeño en la UEFA Nations League, que otorga plazas adicionales a los equipos mejor posicionados en ese certamen. Allí no tuvo un gran desempeño, pero se vio beneficiado por la reasignación de cupos.

Trai Hume, una de las figuras de Irlanda del Norte, persigue a Phil Foden en un partido entre Sunderland y Manchester City Dave Thompson - AP

El objetivo es dar el golpe. No es el favorito a avanzar, pero mantiene la ilusión de sorprender y dejar afuera del certamen ecuménico al tetracampeón del mundo. Sin embargo, no podrá contar con una de sus principales figuras, Daniel Ballard, defensor central de Sunderland, quien fue desafectado por una lesión en el tendón de la corva. Los referentes de esta fecha FIFA serán Trai Hume, lateral derecho que también juega en los Gatos Negros, Justin Devenny (volante de Crystal Palace) y Shea Charles (mediocampista de Southampton).

Italia vs. Irlanda del Norte: cómo ver online

El partido está programado para este jueves en Italia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.