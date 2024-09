En qué canal pasan Argentina vs. Chile por las eliminatorias sudamericanas hoy

Escuchar

La selección argentina se enfrenta este jueves a Chile, en el marco de la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro se juega a partir de las 21 en el estadio Monumental, con transmisión televisiva de TyC Sports, Telefé y DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

De cara a este compromiso, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, debe realizar tres cambios obligados con respecto al último partido, la final de la Copa América ante Colombia: Lionel Messi y Nicolás Tagliafico no forman parte de la nómina por lesión, y Ángel Di María se retiró del seleccionado. En su lugar ingresarían Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi y Nicolás González. Además, Nahuel Molina reemplazará a Gonzalo Montiel, sin rodaje en los primeros partidos de Sevilla en lo que va de la temporada.

Sin Lionel Messi ni Ángel Di María, Scaloni debe apoyarse en otros referentes del plantel Aníbal Greco

Argentina vs. Chile: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que se disputa este jueves en Buenos Aires, se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, Telefé y DSports como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, DGO y MiTelefe. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En la previa del encuentro, Scaloni habló en conferencia de prensa y, entre muchas otras cosas, destacó al rival de turno. “Es un equipo que juega bien al fútbol y su entrenador (el argentino Ricardo Gareca) pregona eso. Por lo que veo está atravesando un momento de cambio que creo que es positivo. Le deseamos lo mejor a Ricardo que siempre tuvo palabras muy buenas con nosotros. Es un tipo que, por lo que se ve, irradia tranquilidad y deja jugar al futbolista. Chile siempre ha sido un rival difícil históricamente y lo será también mañana”, afirmó.

Por su parte, Gareca comentó que sus conducidos deben desarrollar un juego más fluido en comparación con el último duelo entre ambos, por la etapa de grupos de la Copa América 2024. “Supongo que va a ser un partido muy disputado, como el de la Copa América. Jugaremos en un campo más grande, no tan comprimido como el de los Estados Unidos. El anterior fue un partido parejo, hicimos lo que debíamos. Por lo general, contra la Argentina no se te presentan muchas situaciones de gol. Nosotros las tuvimos, pero no las aprovechamos. Confío en que podamos desarrollar un juego más fluido”, dijo.

Lionel Scaloni y Ricardo Gareca en el partido entre Chile y la Argentina por Copa América Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.38 contra los 9.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Chile. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.75.

