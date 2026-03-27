En qué canal pasan Argentina vs. Mauritania por un amistoso hoy

La selección argentina se mide este viernes desde las 20.15 (horario argentino) en la Bombonera con un rival netamente inferior, pero útil para que el equipo se reencuentre ante su gente tras las Eliminatorias, finalizadas en noviembre. Se trata de Mauritania, un débil equipo africano que no estará en el Mundial 2026 y es el 115° del ranking de la FIFA y una de las pocas alternativas que encontró la AFA cuando hace unos días quedó cancelada la Finalissima ante España. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y DSports, el canal deportivo de DirecTV o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El partido, el primero de la fecha FIFA de marzo, tendrá la misma tónica que el segundo, que tendrá lugar el martes 31, en mismo horario y escenario, pero ante Zambia, 91°. Luego, en junio, una nueva ventana de amistosos, la definitiva antes de la Copa del Mundo, le abrirán a la selección, la posibilidad de nuevos y mejores rivales.

La selección argentina trabaja en el país; solo logró pautar dos amistosos en la Bombonera Manuel Cortina

En la previa del encuentro, el entrenador argentino Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió a Mauritania: “Pudimos hacer entrenamientos interesantes. Hay que sacar lo positivo, y esto es positivo. Tenemos dos partidos amistosos en los cuales hay que respetar a los rivales. Son para jugar y ver a los chicos que merecen una oportunidad”, afirmó. Justamente: terminar de pulir la lista de los 26 convocados para la Copa del Mundo es el gran objetivo y la posibilidad de algunos futbolistas de poder mostrarse.

El seleccionado africano no participará del Mundial. Es dirigido por el español Aritz López Garai y atraviesa una racha de seis partidos sin victorias, ya que su último triunfo fue el 5 de septiembre de 2025 ante Togo, por las eliminatorias africanas. En esa competencia finalizó en la penúltima ubicación del Grupo B, con siete puntos en 10 encuentros.

Mauritania, el impensado rival de la selección argentina en uno de los amistosos de marzo

El propio entrenador español habló con los medios cuando se confirmó el amistoso y explicó las fortalezas y debilidades de su equipo. “Nuestros futbolistas solucionan muchas situaciones desde la superioridad física, pero el entendimiento táctico del juego es lo que más estamos desarrollando”, comentó. Además, se refirió a la presencia de Lionel Messi y aseguró que no habrá riesgos de juego violento: “Al 10 de la Argentina no se lo toca porque no llegás a tocarlo. No habrá problema, es un amistoso”, cerró.

Lionel Messi está con la selección y tendría sus minutos en los amistosos; el DT rival dijo que está "no se lo toca" Gustavo Garello - AP

Argentina vs. Mauritania: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional - Fecha FIFA de marzo

Día: Viernes 27 de marzo.

Hora: 20.15 (horario argentino).

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Derliz López (Paraguay).

TV: Telefé y DSports.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

A la Argentina se le canceló la gira por Medio Oriente a raíz de la Guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, en la que iba a jugar la Finalissima ante España pendiente desde 2024 cuando equipos fueron campeones de América y Europa, respectivamente. Y también el amistoso siguiente ante Qatar, que iba a tener el mismo escenario: el estadio de Lusail. Entonces, la AFA salió de urgencia a buscar rivales y lo que arregó fueron dos, muy inferiores, pero que en algún punto sirven para que el público local siga disfrutando de la proximidad con el campeón del mundo. El seleccionado argentino no se mide con un conjunto europeo desde que se consagró en Qatar 2022.

En el plantel de Mauritania se destacan los jugadores Said Imigene, defensor de Leganés; Oumar Ngom, mediocampista de Lecce de Italia; y el delantero Aboubakary Koita, que juega en AEK de Grecia. Su jugador más valioso es Lamine Ba, nacido en Francia pero nacionalizado mauritano, que juega en la segunda de Polonia, con un valor de 600.000 euros, aproximadamente (según Transfermarkt).