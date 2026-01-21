En qué canal pasan Argentinos Juniors vs. Midland por la Copa Argentina 2026 hoy

La Copa Argentina 2026 continúa este miércoles con el encuentro entre Argentinos Juniors y Midland, programado para las 21.15 (horario argentino) y correspondiente a los 32avos de final, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez con arbitraje de Luis Lobo Medina.

El encuentro se transmite por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Enzo Pérez, el refuerzo de gran jerarquía que incorporó Argentinos Juniors en este mercado de pases Argentinos Juniors

La previa de Argentinos Juniors vs. Midland

El Bicho, que fue finalista el año pasado y perdió ante Independiente Rivadavia de Mendoza, hace su debut en la temporada 2026 con el anhelo de comenzar con el pie derecho. El conjunto dirigido por Nicolás Diez jugará la Copa Libertadores y se reforzó con jugadores de renombre para ser protagonista y conslidar todo lo bueno hecho el año pasado. Llegaron el arquero chileno Brayan Cortés, los volantes Gino Infantino y Enzo Pérez y los delanteros Leandro Fernández y Agustín Ávalos Molina.

El equipo dirigido por Joaquín Iturreria jugará esta temporada en la Primera Nacional, a la que ascendió en 2025 desde la B Metropolitana gracias a que fue campeón del Torneo Apertura y Clausura. Al igual que el Bicho, disputa su primer partido oficial en la temporada porque recién debutará en la segunda división a mediados de febrero.

Posibles formaciones

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Enzo Pérez, Nicolás Oroz; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Lautaro Giaccone; y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez. Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Pedro Castorani, Rodrigo Figueroa, Leonel Gigli González; Maximiliano Rogoski, Nicolás Violini, Mauro Frattini, Agustín Campana; Elías Torancio y Jeremías Perales. DT: Joaquín Iturreria.

En la previa, el favorito al triunfo según pronósticos de las apuestas es el conjunto de la Liga Profesional (LPF) con una cuota máxima de 1.25 contra 14.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco de la Primera Nacional. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 5.66.

El equipo que se imponga en el partido avanzará a los 16avos de final y se enfrentará al ganador de Godoy Cruz vs. Morón, programado para el 25 de febrero en sede a confirmar.