Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras los primeros dos partidos

Este domingo comenzó la Copa Argentina 2026 con dos partidos, uno de ellos con la presencia del campeón en ejercicio, Independiente Rivadavia, que se encargó de subir el telón del certamen sin sorpresas al derrotar a Estudiantes de Buenos Aires por 2 a 0. En el otro encuentro, Lanús goleó a Sarmiento de La Banda por 4 a 1 y también se metió en la próxima ronda. El cuadro completo, como así también todos los detalles del torneo más federal del país, están disponibles en canchallena.com.

La Lepra mendocina no sufrió para dejar en el camino a uno de los representantes de la Primera Nacional, el Pincha de Caseros. En el estadio Único de Villa Mercedes, en San Luis, le ganó por 2 a 0 con goles del paraguayo Álex Arce y Gonzalo Ríos. Así, avanzó a 16vos de final, instancia en la que se cruzará con el ganador del mano a mano entre Tigre y Claypole, que se enfrentarán el martes 16 de febrero.

Por otro lado, el Granate, ganador de la Copa Sudamericana 2025, se deshizo de un rival de mucha menor jerarquía, proveniente del Federal A. Lo goleó por 4 a 1 en el estadio Ciudad de Caseros con un doblete de Marcelino Moreno y sendas anotaciones de Rodrigo Castillo y Guillermo Guzmán en contra (Alfredo Roldán empató transitoriamente para el club santiagueño). En la próxima instancia se verá las caras con Instituto de Córdoba o Atlanta, que jugarán el miércoles 1° de abril.

Cronograma y resultados de los 32vos de final

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón – Viernes 20 de marzo

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú – Jueves 5 de febrero

Newell’s vs. Acassuso – Domingo 29 de marzo

Gimnasia de La Plata vs. Camioneros – Miércoles 8 de abril

Banfield vs. Real Pilar – Miércoles 25 de marzo

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón – Miércoles 25 de febrero

Argentinos Juniors vs. Midland – Miércoles 21 de enero

Racing vs. San Martín de Formosa – Sábado 28 de marzo

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever – Miércoles 1 de abril

Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Gimnasia de Jujuy – Miércoles 11 de febrero

Belgrano vs. Atlético de Rafaela – Viernes 27 de marzo

Vélez vs. Deportivo Armenio – Martes 7 de abril

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta – Martes 7 de abril

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez – Miércoles 8 de abril

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy – Martes 24 de febrero

River vs. Ciudad de Bolívar – Martes 17 de febrero

Aldosivi vs. San Miguel - Martes 17 de febrero

Tigre vs. Claypole – Martes 17 de febrero

Talleres (Córdoba) vs. Argentino de Merlo – Miércoles 4 de febrero

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas – Miércoles 25 de marzo

Unión de Santa Fe vs. Agropecuario – Martes 31 de marzo

Independiente vs. Atenas de Río Cuarto – Viernes 27 de marzo

Platense vs. Argentino de Monte Maíz – Miércoles 4 de febrero

San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn – Miércoles 25 de febrero

Instituto vs. Atlanta – Miércoles 1 de abril

