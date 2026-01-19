Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras los primeros dos partidos

Independiente Rivadavia, campeón en ejercicio, y Lanús, avanzaron a 16vos de final tras derrotar a Estudiantes (BA) y Sarmiento de La Banda, respectivamente
Este domingo comenzó la Copa Argentina 2026 con dos partidos, uno de ellos con la presencia del campeón en ejercicio, Independiente Rivadavia, que se encargó de subir el telón del certamen sin sorpresas al derrotar a Estudiantes de Buenos Aires por 2 a 0. En el otro encuentro, Lanús goleó a Sarmiento de La Banda por 4 a 1 y también se metió en la próxima ronda. El cuadro completo, como así también todos los detalles del torneo más federal del país, están disponibles en canchallena.com.
La Lepra mendocina no sufrió para dejar en el camino a uno de los representantes de la Primera Nacional, el Pincha de Caseros. En el estadio Único de Villa Mercedes, en San Luis, le ganó por 2 a 0 con goles del paraguayo Álex Arce y Gonzalo Ríos. Así, avanzó a 16vos de final, instancia en la que se cruzará con el ganador del mano a mano entre Tigre y Claypole, que se enfrentarán el martes 16 de febrero.
Por otro lado, el Granate, ganador de la Copa Sudamericana 2025, se deshizo de un rival de mucha menor jerarquía, proveniente del Federal A. Lo goleó por 4 a 1 en el estadio Ciudad de Caseros con un doblete de Marcelino Moreno y sendas anotaciones de Rodrigo Castillo y Guillermo Guzmán en contra (Alfredo Roldán empató transitoriamente para el club santiagueño). En la próxima instancia se verá las caras con Instituto de Córdoba o Atlanta, que jugarán el miércoles 1° de abril.
Cronograma y resultados de los 32vos de final
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón – Viernes 20 de marzo
- Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú – Jueves 5 de febrero
- Newell’s vs. Acassuso – Domingo 29 de marzo
- Gimnasia de La Plata vs. Camioneros – Miércoles 8 de abril
- Banfield vs. Real Pilar – Miércoles 25 de marzo
- Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón – Miércoles 25 de febrero
- Argentinos Juniors vs. Midland – Miércoles 21 de enero
- Racing vs. San Martín de Formosa – Sábado 28 de marzo
- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever – Miércoles 1 de abril
- Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Gimnasia de Jujuy – Miércoles 11 de febrero
- Belgrano vs. Atlético de Rafaela – Viernes 27 de marzo
- Vélez vs. Deportivo Armenio – Martes 7 de abril
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta – Martes 7 de abril
- Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez – Miércoles 8 de abril
- Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy – Martes 24 de febrero
- River vs. Ciudad de Bolívar – Martes 17 de febrero
- Aldosivi vs. San Miguel - Martes 17 de febrero
- Independiente Rivadavia 2 - 0 Estudiantes (Caseros).
- Tigre vs. Claypole – Martes 17 de febrero
- Talleres (Córdoba) vs. Argentino de Merlo – Miércoles 4 de febrero
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas – Miércoles 25 de marzo
- Unión de Santa Fe vs. Agropecuario – Martes 31 de marzo
- Independiente vs. Atenas de Río Cuarto – Viernes 27 de marzo
- Platense vs. Argentino de Monte Maíz – Miércoles 4 de febrero
- San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn – Miércoles 25 de febrero
- Instituto vs. Atlanta – Miércoles 1 de abril
- Lanús 4 - 1 Sarmiento (La Banda).
- Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó – Lunes 19 de enero
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano – Miércoles 11 de febrero
- Barracas Central vs. Temperley – Jueves 5 de febrero
- Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca – Domingo 29 de marzo
