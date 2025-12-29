Copa Argentina 2026: cuándo empieza y contra quiénes debutan Boca y River

La Copa Argentina 2026 será uno de los al menos cuatro trofeos por los que competirán Boca y River la próxima temporada, además del Apertura y Clausura y de las copas Libertadores en el caso el xeneize y Sudamericana por el lado del Millonario.

El sorteo del cuadro emparejó a los dos clubes más importantes del país con rivales del ascenso. El combinado azul y oro enfrentará en 32avos de final a Gimnasia de Chivilcoy, club del Federal A que la temporada pasada accedió hasta los cuartos de final del campeonato y, luego, de la Reválida por el segundo ascenso.

Boca debutará en la Copa Argentina 2026 ante Gimnasia de Chivilcoy Manuel Cortina

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo jugará con Ciudad Bolívar, elenco que en 2025 compitió en el Federal A y ascendió a la Primera Nacional. Su camino hacia la cuarta estrella será, para el elenco del barrio porteño de Núñez, frente al mismo oponente que compitió en la edición anterior y doblegó 2 a 0 con tantos de Leandro González Pirez y Franco Mastantuono en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Un dato no menor es que River es el mejor club en 32avos de final de la Copa Argentina: ganó los 11 duelos que disputó en la historia en esta etapa con 36 goles a favor y ninguno en contra.

Todavía se desconoce cuándo se jugarán ambos partidos. La fecha de inicio del campeonato dependerá de cuándo se programen los primeros cruces de la etapa inicial, que tiene 32 emparejamientos. El resto de los equipos denominados “grandes” también enfrentarán en la primera etapa a clubes de divisiones de ascenso: Racing chocará con San Martín de Formosa; San Lorenzo ante Rincón De los Sauces; e Independiente con Atenas de Río Cuarto. El último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, se medirá con Estudiantes de Caseros.

Boca vs. River, solo en la final

El sorteo del cuadro de la Copa Argentina 2026 ubicó a Boca y a River uno a cada lado, por lo que solo podrán enfrentarse en una hipotética final. Para ello, cada uno debe ganar los cinco partidos de las estapas previas, comenzando por Gimnasia de Chivilcoy en el caso del xeneize y por Ciudad Bolívar el Millonario y por

Para los dirigidos por Claudio Úbeda, Vélez puede ser oponente en octavos, Racing en cuartos y San Lorenzo en semifinales. El conjunto de Gallardo tiene como hipotético rival en cuartos a Independiente y en semifinales a Rosario Central o Estudiantes de La Plata, que podrían eliminarse entre sí en 16avos.

Cuadro de enfrentamientos de la Copa Argentina 2026

Tabla de campeones de la Copa Argentina