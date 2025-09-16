En qué canal pasan Athletic Bilbao vs. Arsenal por la Champions League 2025-2026

Este martes, desde las 13.45 (hora argentina), Athletic Bilbao y Arsenal se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2024-2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del lituano Donatas Rumsas, se disputa en el estadio de San Mamés y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto vasco se clasificó a esta edición del torneo más importante de Europa a nivel de clubes tras quedar cuarto en LaLiga de España 2024-2025. Será su quinta participación en este certamen, al que vuelve luego de una ausencia de 10 años. El equipo dirigido por Mikel Arteta, por su parte, fue subcampeón de la Premier League y es uno de los principales candidatos al título, el sueño máximo del club londinense ya que nunca pudo levantar la ‘Orejona’ (su mejor participación fue en 2005-2006, cuando perdió la final con Barcelona).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue hace poco más de un mes, el 9 de agosto, en el marco de la Emirates Cup, un torneo amistoso de pretemporada que se realiza en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra. En aquella oportunidad, el conjuntoo local se quedó con la victoria con un contundente 3 a 0 gracias a las anotaciones del sueco Viktor Gyokeres, el inglés Bukayo Saka y el alemán Kai Havertz.

Athletic Bilbao vs. Arsenal: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 13.45 (hora argentina) en Bilbao, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Arsenal corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.78 contra los 5.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Athletic Bilbao. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.70.