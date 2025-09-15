Liverpool vs. Atlético de Madrid, por la Champions League 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles en un partido correspondiente a la fecha 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Ambos equipos tienen un fixture complejo, por lo que intentarán comenzar el certamen con el pie derecho. El encuentro está programado para las 16 (hora argentina) en el mítico Anfield, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Reds forman parte del grupo de principales candidatos a quedarse con la ansiada ‘Orejona’ en la final del 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría. Intentarán mejorar lo hecho en la última temporada, cuando fueron los mejores de la primera ronda pero se despidieron en octavos de final tras perder por penales con PSG, a la postre campeón por primera vez. El Colchonero, por su parte, también quedó eliminado desde los doce pasos en octavos de la pasada edición, a manos de Real Madrid -polémica mediante por un penal mal anulado a Julián Álvarez-. Sueña con ganar el certamen por primera vez.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 3 de noviembre de 2021, por la etapa de grupos de la Champions League 2021-2022. En aquella oportunidad, en Inglaterra, Liverpool se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Diogo Jota y Sadio Mané. También jugaron previamente en España, con triunfo de los Reds por 3 a 2 con un doblete de Mohamed Salah y un tanto de Naby Keita (Antoine Griezmann convirtió los dos goles de Atlético de Madrid).

Liverpool vs. Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber

Fecha 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Día : Miércoles 17 de septiembre.

: Miércoles 17 de septiembre. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Anfield.

: Anfield. Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Liverpool vs. Atlético de Madrid: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en Inglaterra y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Liverpool corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.61 contra los 5.70 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético de Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.45.