En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League 2025-2026 hoy

Este martes inicia la tercera fecha de la Champions League 2025-2026 y el encuentro más atractivo es el que protagonizan Arsenal y Atlético Madrid desde las 16 (hora argentina) en el Emirates Stadium de Londres con arbitraje del italiano Davide Massa.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

Los Gunners, semifinalistas la temporada pasada, comenzaron el certamen con el pie derecho porque le ganaron a Athletic Bilbao 2 a 0 como visitante y a Olympiacos de Grecia 2 a 0 de local y son uno de los seis líderes que tiene la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Mikel Arteta apunta a ser protagonista otra vez y tiene ante sí una gran prueba para saber cómo se encuentro al principio de la temporada.

El Colchonero, por su parte, inició el campeonato con una derrota frente a Liverpool 3 a 2 en Anfield y se recuperó con una goleada sobre Frankfurt 5 a 1. En su segunda visita a Inglaterra, intentará quebrar el maleficio ante conjuntos británicos, con los que ganó solo una vez en sus últimos nueve encuentros (dos empates y seis caídas). El entrenador Diego Simeone dispone de una formación con solo dos argentinos: Giuliano Simeone y Julián Álvarez. El arquero Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada y Nicolás González son alternativas en el banco de suplentes.

Arsenal ganó los dos partidos que disputó en la Champions League 2025-2026 Kin Cheung - AP

Posibles formaciones

Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel, Myles Lewis-Skelly, Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres y Leandro Trossard. DT: Mikel Arteta.

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Pablo Barrios, Giacomo Raspadori, Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Ambos clubes se enfrentaron apenas dos veces en torneos organizados por la UEFA y fue en la semifinales de la Europa League 2017-2018, en la que Atlético de Madrid fue campeón. En esa serie, igualaron 1 a 1 en Londres y el combinado ibérico triunfó de local 1 a 0.