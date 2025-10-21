Cuándo juega Boca el partido postergado vs. Barracas Central

El Grupo A del Torneo Clausura 2025 tiene un encuentro pendiente y es el de Barracas Central vs. Boca Juniors, que corresponde a la fecha 12 y se postergó en su momento por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, DT del xeneize. A falta de tres jornadas para concluir la primera etapa, el encuentro es trascendental para ambos equipos tanto para la tabla de posiciones del certamen como la Tabla Anual.

El partido fue reprogramado por la Liga Profesional (LPF) para el lunes 27 de octubre a las 16 en el estadio Claudio Fabián Tapia con arbitraje de Nicolás Lamolina. Se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

El Guapo está haciendo una gran temporada, en un contexto en el que siempre está en el ojo de la tormenta por los fallos arbitrales que habitualmente lo favorecen y nunca lo perjudica. Se ubica sexto en la zona con 18 puntos gracias a cuatro victorias, seis igualdades y dos caídas y, a la vez, pelea por entrar a alguna copa internacional a través de la Tabla Anual, en la que está décimo y pretende escalar ubicaciones con una victoria ante el xeneize.

El elenco dirigido por Rubén Darío Insúa hace cuatro encuentros que no gana, con una caída y tres empates, y quiere retomar la senda triunfal para llegar al primer lugar en su zona y al sexto en la general, lo que lo dejaría en, de momento, la Sudamericana 2026.

Boca, comandado por Claudio Úbeda tras el deceso de Russo (venía desempeñándose como su ayudante principal), por su parte, marcha noveno el campeonato con 17 puntos producto de cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas, la última ante Belgrano de Córdoba 2 a 1 en la Bombonera que lo sacó de los puestos de clasificación a octavos de final. Sin embargo, la paridad es tal que en caso de superar a Barracas Central escalará hasta el segundo puesto.

En la Tabla Anual cayó hasta el quinto lugar, pero se posicionará como escolta de Rosario Central si gana en el barrio porteño de Barracas. Un detalle no menor para el combinado azul y oro es que en el horizonte tiene el Superclásico vs. River y Leandro Paredes acumula cuatro tarjetas amarillas. Luego del Guapo, deberá medirse con Estudiantes en La Plata.

Boca Juniors y Barracas se enfrentaron en el Torneo Apertura 2025, también por la fecha 12 del Grupo A, y ganó el xeneize en la Bombonera 1 a 0 con gol de Rodrigo Battaglia.