En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt por la Champions League 2025-2026 hoy

El encuentro se disputa este miércoles a las 17 (horario argentino) en el estadio Metropolitano, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani

Julián Alvarez es la carta de gol de Atlético de Madrid, pero no convierte desde hace 10 partidos
Este miércoles, desde las 17 (hora argentina), Atlético de Madrid y Bodo/Glimt se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani, se disputa en el estadio Metropolitano y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 3, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Colchonero, que viene de empatar 1 a 1 con Galatasaray por los goles de Giuliano Simeone -AM- y Marcos Llorente en contra -G-, ya está clasificado a la etapa de eliminación directa, pero aún no sabe si avanzará directamente a octavos de final o si deberá disputar los playoffs. Hasta el momento se mantiene en el duodécimo lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, misma cantidad que otros siete equipos, de los cuales tres están entre los ocho mejores por diferencia de gol: PSG, Newcastle y Chelsea.

Aunque se perfilaba como el candidato a quedarse con los tres puntos, Atlético de Madrid no pudo con Galatasaray
El conjunto nórdico, por su parte, aún sueña con la clasificación a los 16vos de final. Está 28° con seis unidades al igual que Benfica, Pafos, Union SG y Ajax, a los que supera por acumular mejor coeficiente de tantos. Tras la histórica victoria ante Manchester City por 3 a 1 como local en la jornada pasada, se ilusiona con escalar posiciones con un nuevo batacazo. Los goles del triunfo fueron convertidos por Jens Petter Hauge y Kasper Hogh por duplicado (Rayan Cherki descontó para el combinado citizen).

Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en España y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 3, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético de Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.38 contra los 8.77 que se repagan por un hipotético triunfo de Bodo/Glimt. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 6.32.

Las casas de apuestas ponen a Atlético de Madrid como claro favorito al triunfo ante Bodo/Glimt
Posibles formaciones

  • Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri o José María Giménez; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Thiago Almada o Álex Baena; Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
  • Bodo/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen, Odin Bjortuft, Fredrik Bjorkan; Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Hakon Evjen; Ole Didrik Blomberg, Jens Petter Hauge y Kasper Hogh.
