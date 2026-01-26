River Plate vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River Plate y Gimnasia de La Plata se enfrentarán el próximo miércoles a las 20 en el estadio Monumental en uno de los cuatro juegos programados de la jornada en el Torneo Apertura 2026. El cotejo correspondiente a la segunda fecha del Grupo B se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Pablo Dóvalo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.57 contra 7.01 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.0.

El inicio del campeonato fue próspero para el Millonario y el Lobo. El conjunto de Marcelo Gallardo le ganó a Barracas Central 1 a 0 como visitante con gol de Gonzalo Montiel en un encuentro donde debutaron varios de los refuerzos y en el que Aníbal Moreno dejó una grata impresión y buenas sensaciones de cara al futuro al igual que el lateral uruguayo Matías Viña y el volante Fausto Vera. Además, Juan Fernando Quintero mostró un nivel por encima del que tuvo en 2025 e ilusiona con ser el máximo referente en el año donde la institución competirá en la Copa Sudamericana.

El Lobo, con el impulso de un gran 2025 en el que fue semifinalista del Torneo Clausura y perdió el clásico ante Estudiantes, arrancó el año con un triunfazo sobre Racing 2 a 1 en el Bosque que hace ilusionar a los simpatizantes. Además, llegaron jugadores de jerarquía como Ignacio Miramón e Ignacio Fernández, quien volverá al Monumental y seguramente será ovacionado por el público del Millonario, y anhela estar en los primeros planos en una temporada en la que solo tiene actividad en el plano local porque no accedió a ningún certamen internacional.

Ambos equipos se enfrentaron a fines del año pasado, en la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, y ganó el Lobo 1 a 0 en el estadio Monumental con gol de Marcelo Torres. Nelson Insfrán le atajó un penal a Miguel Borja sobre el final. El triunfo le sirvió al combinado platense para certificar su continuidad en la Liga Profesional y evitar el descenso a la Primera Nacional.