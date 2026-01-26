Racing vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo B se disputará el próximo miércoles a las 19 en el Cilindro de Avellaneda con arbitraje de Fernando Echenique
- 3 minutos de lectura'
La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 tendrá cuatro partidos el próximo miércoles y uno de ellos será el que protagonizarán Racing y Rosario Central desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda correspondiente al Grupo B. El encuentro se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la previa al cotejo que arbitrará Fernando Echenique, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.24 contra 3.64 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.03.
Ambos clubes comenzaron la temporada con el pie izquierdo porque perdieron en sus respectivos debuts. La Academia dejó una mala imagen en su visita con derrota a Gimnasia de La Plata 2 a 1 mientras que el Canalla cedió por el mismo resultado ante Belgrano de Córdoba como local en el Gigante de Arroyito en un duelo que le revirtieron el resultado sobre el final con dos goles en dos minutos.
En ese contexto, los dos equipos buscarán sumar sus primeras unidades en un certamen en el que están obligados a ser protagonistas por el potencial que tienen y en el que las primeras jornadas son claves teniendo en cuenta que en marzo comenzarán a competir en el plano internacional, Racing en la Copa Sudamericana y Rosario Central en la Libertadores.
En cuanto a los refuerzos, el plantel de Gustavo Costas incorporó muy bien y sobresale la llegada de Valentín Carboni a préstamo desde Inter de Italia. En su debut, el joven no gravitó como se esperaba y evidencia el proceso de adaptación que debe atravesar. Además, Baltasar Rodríguez volvió de un préstamo en Inter Miami y, tras varios idas y vueltas, Matko Miljevic llegó proveniente de Huracán y fue uno de los más destacados en la caída ante el Lobo.
Los rosarinos, en tanto, tienen como nuevo entrenador a Jorge Almirón, quien tomó el cargo tras la sorpresiva salida de Ariel Holan. Lo saliente en el plantel fue la baja de Ignacio Malcorra mientras que incorporó al arquero Jeremías Ledesma, los defensores Gastón Ávila y Alexis Soto; y el mediocampista chileno Vicente Pizarro.
La última vez que se enfrentaron fue en noviembre de 2024, por La Liga Profesional de ese año, y ganó Racing 2 a 0 en el Gigante de Arroyito con goles de Luciano Vietto y Adrián Martínez. En 2025 no se vieron las caras porque conformaron diferentes zonas en los Apertura y Clausura y tampoco se cruzaron en playoffs ni en la Copa Argentina.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
"Posición acorde". La Liga Profesional dio a conocer el audio del VAR sobre la polémica mano en Barracas Central-River
El "gana-partidos" menos pensado. Sin un N°9 natural y ante la escasez de goles, Boca descubrió una figura que desata nudos
Testazo ganador. Boca arrancó sin refuerzos, los mismos problemas y una idéntica receta salvadora: la pelota parada
- 1
San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Boca le ganó 2 a 1 a Deportivo Riestra en un duelo por la primera fecha del Torneo Apertura
- 3
Rosario Central ganaba con un penal polémico y Belgrano remontó en dos minutos sobre el cierre
- 4
Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 2 del Torneo Apertura 2026