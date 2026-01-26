Racing vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 tendrá cuatro partidos el próximo miércoles y uno de ellos será el que protagonizarán Racing y Rosario Central desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda correspondiente al Grupo B. El encuentro se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Fernando Echenique, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.24 contra 3.64 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.03.

Ambos clubes comenzaron la temporada con el pie izquierdo porque perdieron en sus respectivos debuts. La Academia dejó una mala imagen en su visita con derrota a Gimnasia de La Plata 2 a 1 mientras que el Canalla cedió por el mismo resultado ante Belgrano de Córdoba como local en el Gigante de Arroyito en un duelo que le revirtieron el resultado sobre el final con dos goles en dos minutos.

En ese contexto, los dos equipos buscarán sumar sus primeras unidades en un certamen en el que están obligados a ser protagonistas por el potencial que tienen y en el que las primeras jornadas son claves teniendo en cuenta que en marzo comenzarán a competir en el plano internacional, Racing en la Copa Sudamericana y Rosario Central en la Libertadores.

Ángel Di María marcó el gol de Rosario Central en la derrota ante Belgrano de Córdoba Fotobaires / Juan Jose Garcia

En cuanto a los refuerzos, el plantel de Gustavo Costas incorporó muy bien y sobresale la llegada de Valentín Carboni a préstamo desde Inter de Italia. En su debut, el joven no gravitó como se esperaba y evidencia el proceso de adaptación que debe atravesar. Además, Baltasar Rodríguez volvió de un préstamo en Inter Miami y, tras varios idas y vueltas, Matko Miljevic llegó proveniente de Huracán y fue uno de los más destacados en la caída ante el Lobo.

Los rosarinos, en tanto, tienen como nuevo entrenador a Jorge Almirón, quien tomó el cargo tras la sorpresiva salida de Ariel Holan. Lo saliente en el plantel fue la baja de Ignacio Malcorra mientras que incorporó al arquero Jeremías Ledesma, los defensores Gastón Ávila y Alexis Soto; y el mediocampista chileno Vicente Pizarro.

La última vez que se enfrentaron fue en noviembre de 2024, por La Liga Profesional de ese año, y ganó Racing 2 a 0 en el Gigante de Arroyito con goles de Luciano Vietto y Adrián Martínez. En 2025 no se vieron las caras porque conformaron diferentes zonas en los Apertura y Clausura y tampoco se cruzaron en playoffs ni en la Copa Argentina.