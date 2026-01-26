Estudiantes vs. Boca Juniors, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 tendrá el próximo miércoles cuatro partidos y la jornada se cerrará con Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors en el estadio Uno. El cotejo está programado a las 22.10 y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al choque que arbitrará Pablo Echavarría, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.69 contra 3.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.86.

Ambos equipos se enfrentarán, casualmente, mientras negocian el traspaso de Santiago Ascacíbar del Pincha al xeneize. Según trascendió en las últimas horas, el volante está cerca de ser refuerzo del club del barrio porteño de La Boca a cambio de una suma de dinero y, posiblemente, Brian Aguirre, el extremo que tiene poco lugar en el esquema de Claudio Úbeda.

El conjunto de Eduardo Domínguez comenzó el certamen con un empate 1 a 1 ante Independiente en Avellaneda y vuelve a jugar de local después de haber conquistado el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones del mismo año, por lo que se espera una jornada de celebración en el escenario platense. En una temporada donde disputará la Copa Libertadores, el plantel se reforzó con el delantero Adolfo Gaich y, aunque podría perder a su capitán, mantuvo la base de jugadores con la que dio dos vueltas olímpicas.

El elenco de Úbeda es uno de los líderes que tiene la zona gracias a su victoria 1 a 0 sobre Deportivo Riestra en la Bombonera. Lo negativo para el plantel fue que, tras conocerse que Rodrigo Battaglia será intervenido quirúrgicamente de una lesión en su tobillo y estará varios meses inactivo, Alan Velasco también tendrá varias semanas de recuperación por una dolencia en una de sus rodillas. Además de Ascacíbar, está al caer Ángel Romero para reforzar una ofensiva en la que los tres centrodelanteros principales -Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez- no está a disposición por sendas lesiones.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 2 de noviembre pasado, por el Torneo Clausura 2025, con triunfo del elenco azul y amarillo 2 a 1 como visitante con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Edwuin Cetré igualó transitoriamente para el perdedor.