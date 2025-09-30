En qué canal pasan Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League 2025-2026 hoy

El encuentro correspondiente a la segunda fecha se desarrolla este martes desde las 16 (hora argentina) en el estadio Metropolitano de Madrid
Atlético Madrid y Eintracht Frankfurt protagonizan este martes uno de los nueve partidos de la segunda fecha de la Champions League 2025-2026. El encuentro está programado para las 15 (hora argentina) en el estadio Metropolitano y lo arbitra el esloveno Slavko Vinčić.
El único canal de televisión por el que se transmite en vivo el juego es ESPN, que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, se emite por la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La previa del partido
El Colchonero debutó en el certamen con una derrota ante Liverpool como visitante 3 a 2 y va por sus primeros puntos, justo después de haber goleado en el clásico de La Liga de España a Real Madrid 5 a 2. De los jugadores argentinos que tiene en el plantel Diego Simeone, quienes se perfilan para ser titulares son Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone. El arquero Juan Musso y Nahuel Molina esperan su turno en el banco de suplentes mientras que Thiago Almada se recupera de una jornada.
Los alemanes, por su parte, comenzaron el certamen con una goleada 5 a 1 sobre Galatasaray de Turquía y, con tres unidades y por diferencia de tantos, lideran la tabla de posiciones. En ese contexto, van por una victoria en España que los puede encaminar hacia la clasificación a los playoffs, más allá de que luego de la segunda jornada restarán seis más. Sin embargo, el formato de juego hace que cada triunfo sea vital para estar en los lugares de privilegio.
Posibles formaciones
- Atlético de Madrid: Jan Oblak, Dávid Hancko, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Marcos Llorente, Nicolás González, Pablo Barrios, Koke, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.
- Eintracht Frankfurt: Michael Zeterer, Nnamdi Collins, Arthur Theate, Robin Koch, Nathaniel Brown, Farès Chaibi, Hugo Larsson, Ansgar Knauf, Can Uzun, Ritsu Dōan y Jonathan Burkardt. DT: Dino Toppmöller.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.47 contra 6.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.20.
