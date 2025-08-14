LA NACION

En qué canal pasan Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz, por la Copa Sudamericana 2025 hoy

El partido de ida de los octavos de final se desarrolla este jueves a las 19 (hora argentina) en el Arena MRV de Belo Horizonte

Godoy Cruz buscará un buen resultado en Brasil para definir la serie en Mendoza
Godoy Cruz visita a Atlético Maneiro este jueves desde las 21.30 (hora argentina) en el Arena MRV de Belo Horizonte con arbitraje del venezolano Alexis Herrera por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 con el objetivo de obtener un buen resultado de cara a la revancha de la próxima semana en Mendoza.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz

El equipo brasileño, finalista de la última Copa Libertadores, fue segundo en el Grupo H de la primera etapa con 9 puntos producto de dos triunfos, tres empates y una caída y tuvo que disputar la reclasificación, en la que doblegó a Bucaramanga de Colombia 3 a 1 por penales tras igualar 1 a 1 en el global -sendas victorias 1 a 0-. Aún sin el poderío de la temporada pasada con Gabriel Milito al mando, es uno de los candidatos al título del certamen internacional.

El Tomba, por su parte, se metió directamente en octavos porque dominó la zona D con 12 unidades gracias a tres triunfos y tres igualdades. Si bien sumó la misma cantidad que Gremio, quedó por encima por tener mejor diferencia de gol (+5 contra +4). El presente del elenco mendocino no es el ideal y, de hecho, recientemente Walter Ribonetto asumió la dirección técnico en lugar de Esteban Solari, quien dejó el cargo tras el mal arranque en el Clausura -tres empates y una caída-.

Posibles formaciones

  • Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Hulk, Rony y Tomás Cuello. DT: Cuca.
  • Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Meli; Vicente Poggi, Guillermo ‘Pol’ Fernández; Facundo Altamira, Nicolás Fernández, Santino Andino; y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.54 contra 7.75 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.0.

La revancha de la serie se jugará el jueves 21 de agosto a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador de la serie avanzará a cuartos de final y chocará contra el equipo que se imponga en el cruce entre Bolívar de Bolivia y Cienciano de Perú.

