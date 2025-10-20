En qué canal pasan Atlético Tucumán vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025 hoy

La fecha 13 del Torneo Clausura 2025 continúa este lunes con tres partidos y el que cierra la jornada es el de Atlético Tucumán vs. San Lorenzo, programado a las 21.15 en el estadio Monumental Presidente José Fierro con arbitraje de Bruno Amiconi.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere estar suscripto al ‘pack fútbol’-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Atlético Tucumán pelea por acceder a los octavos de final del Torneo Clausura Juan José García - LA NACION

La previa del partido

El encuentro es clave para las aspiraciones de ambos clubes de clasificar a octavos de final porque el Decano marcha octavo y el Ciclón, séptimo en la tabla de posiciones de la zona B. El equipo dirigido por Lucas Pusineri, que no concentró en reclamo de una deuda salarial de premios, acumula 15 puntos producto de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas y necesita regularidad para meterse en los playoffs.

El Azulgrana, por su parte, tiene 16 unidades gracias cuatro triunfos, cuatro pardas y cuatro caídas y quiere retomar la senda de la victoria luego de dos partidos perdidos en fila. El equipo compite a la vez en que se profundiza la crisis institucional con Marcelo Moretti atrincherado en su cargo de presidente a pesar de la resistencia de los socios e hinchas e, incluso, el plantel que comanda Damián Ayude.

Posibles formaciones

Matías Mansilla, Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Kevin López o Lautaro Godoy; Ramiro Ruiz Rodríguez o Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri. San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.71 contra 3.36 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.75.

Ambos equipos se enfrentaron en la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 con victoria de San Lorenzo 1 a 0 en el estadio Nuevo Gasómetro gracias a un gol de Andrés Vombergar.