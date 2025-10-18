Jugadores de la selección argentina Sub 20: esta es la lista de convocados del Mundial

La selección argentina afrontará este domingo, a las 20 (horario argentino) y ante Marruecos, la final del Mundial Sub 20 2025. Persigue su séptimo título de esta categoría para alejarse aún más como el máximo ganador de la historia. Diego Placente, quien busca convertirse en el primero en la historia en levantar el trofeo como futbolista y DT, tiene a disposición a 19 de los 21 convocados, con Álvaro Montoro y Valente Pierani como únicos lesionados.

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones juveniles. El 25 de julio de 2016 debían jugar entre sí por el Grupo B del torneo COTIF L’Alcúdia, pero Marruecos decidió no presentarse y, en consecuencia, la Argentina ganó por 3 a 0. ¿El motivo? La postura de los dirigentes marroquíes por la presencia de un equipo formado por niños saharauis en la categoría Alevín del certamen. Lo llamativo fue que la decisión de no jugar el partido se dio media hora antes del comienzo, con ambos planteles en el estadio de Els Arcs.

El último antecedente entre la selección argentina y Marruecos fue en los Juegos Olímpicos París 2024 ARNAUD FINISTRE - AFP

El plantel que conformó el entrenador para la Copa del Mundo que finaliza este domingo tiene variantes en todos los puestos, más allá de que le faltan varias figuras que no fueron cedidas por sus respectivos clubes a raíz de que no es una obligación. Los casos más resonantes son los de Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Bayer Leverkusen), quienes disputaron el Sudamericano a principios de año.

Tampoco fueron habilitados Valentín Carboni (Genoa), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), Dylan Aquino (Lanús) y Santiago Lencina (River). En el caso de estos últimos dos la negativa se debió a que el Granate está jugando la Copa Sudamericana mientras que el Millonario compitió hasta los días previos a la cita ecuménica en la Libertadores, torneo en el que quedó eliminado en cuartos de final a manos de Palmeiras.

Sin embargo, Placente cuenta con varios futbolistas con rodaje en primera división, ya sea en la Argentina o Europa, y otros que se destacaron a lo largo de todo el Mundial. Entre ellos sobresalen Gianluca Prestianni (Benfica), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Julio Soler (Bournemouth), Ian Subiabre (River), Valentino Acuña (Newell’s), Milton Delgado y Dylan Gorosito (Boca Juniors).

Gianluca Prestianni es el futbolista más desequilibrante que tiene la selección argentina Sub 20 Esteban Felix - AP

En contrapartida, para la final ante Marruecos, el DT no podrá contar con dos integrantes del equipo titular desde que comenzó el certamen ecuménico: Valente Pierani (esguince de la rodilla izquierda) y Álvaro Montoro, quien se fracturó la clavícula derecha en octavos de final, frente a México, y, en consecuencia, quedó marginado.

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Arqueros

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia)

Defensores

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata, ya descartado por lesión)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth)

Mediocampistas

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca)

Tobías Andrada (Vélez)

Álvaro Montoro (Botafogo, ya descartado por lesión)

Valentino Acuña (Newell’s)

Delanteros