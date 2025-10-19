Así quedó el cuadro de playoffs de la MLS, con Lionel Messi e Inter Miami

Concluida la temporada regular, se definieron los cuatro equipos que disputarán el repechaje y los 14 que avanzaron directamente a la primera ronda
- 3 minutos de lectura'
Se cerró este sábado la etapa regular de la Major League Soccer (2025) y se definieron los 18 equipos que disputarán los playoffs, entre ellos el Inter Miami de Lionel Messi que logró la Bota de Oro porque fue el goleador con 29 tantos en los 28 partidos que disputó.
Las Garzas se ubicaron segundas en la Conferencia Este y disputarán la primera ronda de su zona ante Nashville. Por el mismo lado del cuadro quedaron emparejados Cincinatti vs. Columbus Crew mientras que en la parte baja juegan Charlotte vs. New Yor City y Philadelphia espera por el ganador del play-in entre Chicago y Orlando.
En el Oeste, el líder de la tabla de posiciones, San Diego, aguarda por Portland o Salt Lake, que disputan el repechaje a un partido único. Los tres cruces confirmados son los de Vancouver Whitecaps vs. Dallas, Los Angeles Galaxy vs. Austin y Minessota vs. Seattle Sounders.
Cuadro de la MLS 2025
Primera ronda
Conferencia Oeste
- Vancouver Whitecaps vs. Dallas.
- Los Angeles Galaxy vs. Austin.
- Minessota vs. Seattle Sounders.
- San Diego vs. Portland o Salt Lake.
Conferencia Este
- Cincinnati vs. Columbus Crew.
- Inter Miami vs. Nashville.
- Charlotte vs. New York City.
- Philadelphia Union vs. Chicago u Orlando.
All for the Cup. 🏆— Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025
Bring on the Audi MLS Cup Playoffs. 🍿 pic.twitter.com/ocLzeWmOPB
La primera ronda de los playoffs de cada una de la conferencias de la MLS será al mejor de tres partidos. Las semifinales, las finales de zonas y la definición, programada para el 6 de diciembre, serán a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en la etapa regular.
- Todos los partidos de los playoffs de la MLS se podrán ver en vivo por MLS Season Pass en Apple TV mientras que en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto de cada juego con información y estadísticas actualizadas al instante.
30 franquicias iniciaron el certamen 2025 de la MLS y las que se ubicaron del décimo puesto hacia atrás en cada una de las conferencias, concluyeron su participación: San José, Colorado, Houston, St. Louis, Los Angeles Galaxy y Kansas en el Este más New York, New England, Toronto, Atlanta, Montreal y DC United en el Oeste.
Tabla de campeones de la MLS
- Los Ángeles Galaxy - 6
- DC United - 4
- Columbus Crew - 3
- Seattle Sounders / Houston Dynamo / Sporting Kansas City / San José Earthquakes - 2
- Chicago Fire / Portland Timbers / Toronto / Real Salt Lake / Colorado Rapids / Los Angeles FC / Atlanta United / New York City - 1
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de MLS
Control de pecho, gambeta, zurdazo. Otro golazo y triplete de Messi, que logró su primera Bota de Oro de la MLS, en un 5-2 de Miami
¿Un premio más? Bota de Oro de la MLS: así está la tabla de goleadores, con Lionel Messi
“Decision Day”. Messi superstar: lo que debe pasar para que el 10 atrape hoy la Bota de Oro y el premio MVP de la MLS
- 1
En qué canal pasan Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 2025 hoy
- 2
Marruecos: la construcción silenciosa del imperio del rival de Argentina en la final del Mundial Sub 20
- 3
Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto, Boca, River, Messi, ligas europeas, Tortugas y MotoGP
- 4
Cuándo juega Argentina vs. Marruecos, por la final del Mundial Sub 20 2025: día, hora y TV