Así quedó el cuadro de playoffs de la MLS, con Lionel Messi e Inter Miami

Se cerró este sábado la etapa regular de la Major League Soccer (2025) y se definieron los 18 equipos que disputarán los playoffs, entre ellos el Inter Miami de Lionel Messi que logró la Bota de Oro porque fue el goleador con 29 tantos en los 28 partidos que disputó.

Las Garzas se ubicaron segundas en la Conferencia Este y disputarán la primera ronda de su zona ante Nashville. Por el mismo lado del cuadro quedaron emparejados Cincinatti vs. Columbus Crew mientras que en la parte baja juegan Charlotte vs. New Yor City y Philadelphia espera por el ganador del play-in entre Chicago y Orlando.

En el Oeste, el líder de la tabla de posiciones, San Diego, aguarda por Portland o Salt Lake, que disputan el repechaje a un partido único. Los tres cruces confirmados son los de Vancouver Whitecaps vs. Dallas, Los Angeles Galaxy vs. Austin y Minessota vs. Seattle Sounders.

Cuadro de la MLS 2025

Primera ronda

Conferencia Oeste

Vancouver Whitecaps vs. Dallas.

Los Angeles Galaxy vs. Austin.

Minessota vs. Seattle Sounders.

San Diego vs. Portland o Salt Lake.

Conferencia Este

Cincinnati vs. Columbus Crew.

Inter Miami vs. Nashville.

Charlotte vs. New York City.

Philadelphia Union vs. Chicago u Orlando.

All for the Cup. 🏆



Bring on the Audi MLS Cup Playoffs. 🍿 pic.twitter.com/ocLzeWmOPB — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

La primera ronda de los playoffs de cada una de la conferencias de la MLS será al mejor de tres partidos. Las semifinales, las finales de zonas y la definición, programada para el 6 de diciembre, serán a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en la etapa regular.

Todos los partidos de los playoffs de la MLS se podrán ver en vivo por MLS Season Pass en Apple TV mientras que en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto de cada juego con información y estadísticas actualizadas al instante.

30 franquicias iniciaron el certamen 2025 de la MLS y las que se ubicaron del décimo puesto hacia atrás en cada una de las conferencias, concluyeron su participación: San José, Colorado, Houston, St. Louis, Los Angeles Galaxy y Kansas en el Este más New York, New England, Toronto, Atlanta, Montreal y DC United en el Oeste.

Lionel Messi disputó 28 partidos de la etapa regular con Inter Miami CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tabla de campeones de la MLS