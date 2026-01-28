En qué canal pasan Barcelona vs. Copenhague por la Champions League 2025-2026 hoy

Barcelona y Copenhague protagonizan este miércoles en el Camp Nou con arbitraje de Benoît Bastien uno de los 18 partidos en simultáno a las 17 (hora argentina) de la octava y última fecha de la primera etapa de la Champions League 2025-2026.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y a través de la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Barcelona vs. Copenhague

El conjunto culé, que esta temporada ya fue campeón de la Supercopa de España, se ubica décimo en la tabla de posiciones. Es uno de los siete equipos que tiene 13 puntos producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas y, por diferencia de goles, está por debajo de PSG, Newcastle y Chelsea y por encima de Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético Madrid y Atalanta. Ya tiene su clasificación a los playoffs asegurada y aspira a ganar para pelear por ingresar directamente a los octavos de final.

Líder de La Liga de España con 52 unidades, una más que Real Madrid, el equipo dirigido por Hansi Flick tiene bajas importantes en el mediocampo para el encuentro frente a los daneses. Frenkie De Jong está suspendido y Pedri acarrea una lesión en el bíceps femoral. Tampoco están a disposición Christensen y Gavi.

Raphinha brilla en Barcelona y fue clave para ser campeón recientemente de la Supercopa de España FADEL SENNA - AFP

El plantel de Jacob Neestrup, por su parte, tiene ocho puntos y está afuera de todo porque marcha 26°. Aunque tiene los mismos tantos que PSV, Athletic Bilbao, Olympiacos y Nápoli, la diferencia de goles (-6) lo obliga a conseguir un triunfo en Barcelona para poder ingresar a los playoffs porque no le alcanza con un empate.

Posibles formaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé; Eric García, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé; Eric García, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres. DT: Hansi Flick. Copenhague: Dominik Kotarski; Birger Meling, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos López; Jordan Larsson, Mads Madsen, William Clem, Elias Achouri; Mohamed Elyounoussi y Youssoufa Moukoko. DT: Jacob Neestrup.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.20 contra 20.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 9.50.