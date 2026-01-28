En qué canal pasan Real Madrid vs. Benfica por la Champions League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (hora argentina), Benfica y Real Madrid se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del italiano Davide Massa, se disputa en el estadio da Luz y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Merengue ya sabe que, pase lo que pase, avanzará de ronda en el certamen en el que se mantiene como el máximo ganador con 15 títulos. Sin embargo, puede pasar directamente a octavos de final o disputar los playoffs al igual que en la última edición. Actualmente está tercero con 15 puntos, misma cantidad que Liverpool pero con mejor diferencia de gol (+11 contra +6). Viene de golear 6 a 1 a Mónaco con dos goles de Kylian Mbappé, Franco Mastantuono, Vinicius Jr., Jude Bellingham y Thilo Kehrer en contra (Jordan Teze descontó para el club del Principado).

Real Madrid encadenó una buena racha de resultados y podría avanzar directamente a octavos de final José Bretón - AP

El equipo capitaneado por Nicolás Otamendi, por su parte, tiene un pie afuera de la Champions en curso. Se ubica en el 29° puesto de la tabla de posiciones con apenas seis unidades, a dos de Olympiakos, el último que se estaría clasificando a los playoffs. En la última jornada perdió 2 a 0 con Juventus por los tantos de Khéphren Thuram y Weston McKennie, con Otamendi y Gianluca Prestianni como titulares.

Benfica vs. Real Madrid: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en Portugal y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 4.57 que se repagan por un hipotético triunfo de Benfica. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.47.

Las casas de apuestas ponen a Real Madrid como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Benfica Altaf Qadri� - AP�

Posibles formaciones