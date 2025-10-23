En qué canal pasan Belgrano vs. Argentinos Juniors por la Copa Argentina 2025 hoy

Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors dirimen este jueves el primer finalista de la Copa Argentina 2025 en una de las semifinales, que se disputa desde las 21.10 en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lucas Zelarrayán es el capitán y la figura de Belgrano de Córdoba Club Atlético Belgrano

La previa de Belgrano vs. Argentinos

El partido tiene cara a cara a dos de los equipos de mejor rendimiento en el año. El Pirata, desde la llegada de Ricardo Zielinski, elevó su nivel y pelea por acceder a los octavos de final del Clausura mientras que el Bicho, sin la regularidad del primer semestre pero siempre siendo muy competitivo, busca el mismo objetivo. Ambos acumulan 18 unidades, con diferente récord, y están cerca de meterse en los playoffs.

En la Copa Argentina, en tanto, ganaron cuatro juegos cada uno para llegar a las semifinales. El conjunto cordobés eliminó consecutivamente a Real Pilar 3 a 1, Defensores de Belgrano 3 a 2, Independiente 2 a 0 y Newell’s 3 a 1 mientras que el elenco del barrio porteño de la Paternal se impuso a Central Norte 3 a 0, Excursionistas 3 a 0, Aldosivi de Mar del Plata 2 a 1 y Lanús 1 a 0.

El cuadro de la Copa Argentina 2025, con los cuatro semifinalistas Canchallena

Posibles formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Lucas Gómez o Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Quien se imponga en el duelo avanzará a la definición y chocará contra el ganador de River Plate vs. Independiente Rivadavia, que se enfrentarán el viernes en Córdoba.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Argentinos Juniors con una cuota máxima de 2.30 contra 3.63 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Pirata. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 3.08.

Ambos clubes comparten el grupo A en el Torneo Clausura y se volverán a enfrentar en la fecha número 15, es decir en menos de un mes. En el Apertura igualaron 1 a 1 en Córdoba con goles de Nicolás Fernández y Alan Lescano.