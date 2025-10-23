Flamengo vs. Racing: resumen, gol y resultado del partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Flamengo derrotó a Racing en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El club brasileño se quedó con la victoria por la mínima diferencia en el Maracaná con un gol en contra de Marcos Rojo. La vuelta se jugará en el Cilindro de Avellaneda el próximo miércoles 29 de octubre y el ganador de la serie avanzará a la final, donde se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el duelo entre Liga de Quito y Palmeiras.

Los dirigidos por Gustavo Costas resistieron la arremetida brasileña hasta casi el final, cuando la diferencia física se hizo sentir para que el local lo gane a los 88′, cinco minutos después de que le anularan un gol a Samuel Lino por posición adelantada. El triunfo, aunque ajustado, está justificado. Hubo un solo equipo decidido a atacar y otro dedicado a aguantar con oficio, algo que consiguió con creces durante casi todo el compromiso, pero no fue suficiente.

Con infracciones y agresividad en la marca, Racing se dedicó a defender en el Maracaná PABLO PORCIUNCULA - AFP

A pesar del dominio del Mengão, la Academia siempre estuvo ordenada a nivel defensivo. Facundo Cambeses, arquero del equipo argentino, mostró seguridad cada vez que fue exigido, y los centrales estuvieron firmes en la marca, principalmente Nazareno Colombo y el capitán Santiago Sosa. Del otro lado, Jorge Carrascal se divirtió a pura gambeta como de costumbre y, en consecuencia, recibió seis faltas.

Racing nunca pudo contratacar con claridad. Adrián ‘Maravilla’ Martínez tocó la pelota apenas 13 veces en todo el partido, lo que deja en evidencia el desarrollo. En el segundo tiempo no hubo ningún remate al arco del visitante y, en contrapartida, Cambeses se convirtió en figura atajando hasta lo inatajable, pero un rebote fortuito en Rojo en una de las últimas jugadas del encuentro, tras un remate de Carrascal, quebró el cero y le dio la victoria al ‘Fla’.

A pesar de la gran actuación de Facundo Cambeses, Racing perdió contra Flamengo en el primer partido PABLO PORCIUNCULA� - AFP�

Además, a pocos minutos del final llegaron más malas noticias para el conjunto de Avellaneda. En una disputa de pelota en la mitad de la cancha, Rojo y Sosa saltaron al mismo tiempo y el ex Boca golpeó accidentalmente a su compañero en el rostro y lo obligó a ser atendido por los médicos. Tras varios segundos, volvió a ingresar y el árbitro venezolano Jesús Valenzuela decretó el final. La transmisión oficial enfocó directamente al futbolista con pasado en River y se lo vio muy lastimado en la zona del párpado y el pómulo derecho, sin poder abrir el ojo.

La vuelta será la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda. Racing, acostumbrado a dar vuelta este tipo de series en el último tiempo, intentará hacerse fuerte con el apoyo de su hinchada para soñar con la clasificación a la final. "Tenemos todo para darlo vuelta: las ganas, el deseo, nuestra gente y nuestra casa", aseguró Bruno Zuculini. El ganador se enfrentará en la definición a Liga de Quito o Palmeiras.

Resumen Flamengo 1 - 0 Racing