En qué canal pasan Boca vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026 hoy

Con el foco puesto en esta fecha 12 del Torneo Apertura, pero también en lo que se le viene en las próximas semanas, con el debut en la Copa Libertadores, Boca recibe este domingo a Instituto en la Bombonera. El partido, es clave para el xeneize, que no suma de a tres desde las últimas dos jornadas y además se ve cuestionado en su funcionamiento, con el DT Claudio Ubeda en el centro de las críticas.

El partido inicia a las 20 (horario argentino) y se puede ver en vivo a través de ESPN Premium o seguir minuto a minuto en canchallena.com. A su vez, los clientes de Flow, DGO o Telecentro Play, pueden sintonizar el canal deportivo a través de sus plataformas digitales. Para cualquier caso se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”.

El xeneize, que este jueves conoció a sus rivales de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026, se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 14 puntos, misma cantidad que Independiente y Platense pero con mejor diferencia de gol. En la última jornada empató 1 a 1 con Unión como visitante. La Gloria, por su parte, está 12° en la clasificación general con 11 unidades y viene de ganarle 2 a 1 a Independiente como local.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 28 de julio de 2024, por la octava fecha de la Liga Profesional (LPF): empataron 0 a 0 en Córdoba. El antecedente más reciente en la Bombonera, en tanto, es del 19 de marzo de 2023, por la LPF. En aquella oportunidad, Instituto se quedó con la victoria por 3 a 2 con goles de Joaquín Varela, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Santiago Rodríguez (Martín Payero y Miguel Merentiel convirtieron los tantos de Boca).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.76 contra los 5.36 que se repagan por un hipotético triunfo de Instituto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.38.

El Apertura, para mirar a la copa

Si bien Boca logró ingresar a la zona de playoffs del Torneo Apertura en la jornada pasada, también se enfoca en la Copa Libertadores, certamen en el que vuelve a participar en la etapa de grupos después de dos años (en 2024 jugó la Sudamericana y en 2025 cayó en fase preliminar). Lograr “la séptima”, como dicen sus hinchas, es un anhelo insatisfecho desde 2007, cuando la ganó por última vez y a veces puesto en duda por el presente futbolístico, que no termina de convencer.

Este jueves supo qué equipos tendrá como rivales en el segundo torneo en importancia para los clubes a nivel continental. Se trata de Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

Fixture del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 (7–9 de abril)

Barcelona vs. Cruzeiro

Universidad Católica vs. Boca

Fecha 2 (14–16 de abril)

Cruzeiro vs. Universidad Católica

Boca vs. Barcelona

Fecha 3 (28–30 de abril)

Cruzeiro vs. Boca

Barcelona vs. Universidad Católica

Fecha 4 (5–7 de mayo)

Universidad Católica vs. Cruzeiro

Barcelona vs. Boca

Fecha 5 (19–21 de mayo)

Boca vs. Cruzeiro

Universidad Católica vs. Barcelona

Fecha 6 (26–28 de mayo)