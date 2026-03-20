Fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026: fechas y cuándo juega

El equipo dirigido por Claudio Ubeda integra el Grupo D en el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes al igual que Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona
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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer este jueves la conformación de todos los grupos de la Copa Libertadores 2026. Boca, uno de los seis argentinos que participan de esta edición, integra la zona D junto a Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador). En los papeles, parte como uno de los favoritos a avanzar a los octavos de final al término de las seis jornadas de la primera ronda.
Aún a falta de que se oficialicen los días y horarios de cada partido, el debut del xeneize será como visitante, entre el 7 y el 9 de abril, ante el subcampeón de la Primera División de Chile 2025, en un encuentro que se llevará a cabo en el Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo. Una semana más tarde, entre el 14 y el 16, recibirá al Coloso de América, que en el repechaje dejó en el camino a Argentinos Juniors y Botafogo. La primera vuelta la cerrará nada menos que en el Mineirão, ante la Bestia Negra, entre el 28 y el 30 de abril.
Las revanchas comienzan entre el 5 y el 7 de mayo, cuando el equipo dirigido por Claudio Ubeda visite a Barcelona en el Monumental Banco Pichincha. Los últimos dos compromisos de la primera ronda los afrontará en la Bombonera: el desquite contra Cruzeiro será entre el 19 y el 21 de mayo, y el segundo encuentro ante Universidad Católica se jugará entre el 26 y el 28 de mayo.
Fixture del Grupo D de la Copa Libertadores 2026
Fecha 1 (7–9 de abril)
- Barcelona vs. Cruzeiro
- Universidad Católica vs. Boca
Fecha 2 (14–16 de abril)
- Cruzeiro vs. Universidad Católica
- Boca vs. Barcelona
Fecha 3 (28–30 de abril)
- Cruzeiro vs. Boca
- Barcelona vs. Universidad Católica
Fecha 4 (5–7 de mayo)
- Universidad Católica vs. Cruzeiro
- Barcelona vs. Boca
Fecha 5 (19–21 de mayo)
- Boca vs. Cruzeiro
- Universidad Católica vs. Barcelona
Fecha 6 (26–28 de mayo)
- Boca vs. Universidad Católica
- Cruzeiro vs. Barcelona
¡Grupo confirmado para la #Libertadores! 🏆— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 20, 2026
𝗧𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝗷𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗮𝗹𝗺𝗮 𝘆 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗮𝘇𝗼́𝗻 💙💛💙#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/q5q0al76KT
Boca, que vuelve al máximo certamen continental a nivel de clubes tras dos años (en 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado en una de las fases preliminares), tiene un grupo complejo, pero se perfila como uno de los candidatos a avanzar de ronda. Es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis títulos, por lo que sueña con levantar el trofeo por séptima vez. El campeón del mundo con la selección argentina, Leandro Paredes, será su máximo estandarte.
En caso de culminar en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones, el equipo dirigido por Claudio Ubeda se clasificará a octavos de final. Si termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores pero accederá a playoffs con un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de la Copa Sudamericana. Si queda último se despedirá de la competencia.
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