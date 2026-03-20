LA NACION

Fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026: fechas y cuándo juega

El equipo dirigido por Claudio Ubeda integra el Grupo D en el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes al igual que Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Exequiel Zeballos y Leandro Paredes son dos de los futbolistas más importantes de Boca; Ubeda los necesita en óptimas condiciones
Exequiel Zeballos y Leandro Paredes son dos de los futbolistas más importantes de Boca; Ubeda los necesita en óptimas condicionesALEJANDRO PAGNI - AFP

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer este jueves la conformación de todos los grupos de la Copa Libertadores 2026. Boca, uno de los seis argentinos que participan de esta edición, integra la zona D junto a Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador). En los papeles, parte como uno de los favoritos a avanzar a los octavos de final al término de las seis jornadas de la primera ronda.

Aún a falta de que se oficialicen los días y horarios de cada partido, el debut del xeneize será como visitante, entre el 7 y el 9 de abril, ante el subcampeón de la Primera División de Chile 2025, en un encuentro que se llevará a cabo en el Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo. Una semana más tarde, entre el 14 y el 16, recibirá al Coloso de América, que en el repechaje dejó en el camino a Argentinos Juniors y Botafogo. La primera vuelta la cerrará nada menos que en el Mineirão, ante la Bestia Negra, entre el 28 y el 30 de abril.

Boca volverá a cruzarse con Cruzeiro, su verdugo en la Copa Sudamericana 2024
Boca volverá a cruzarse con Cruzeiro, su verdugo en la Copa Sudamericana 2024DOUGLAS MAGNO - AFP

Las revanchas comienzan entre el 5 y el 7 de mayo, cuando el equipo dirigido por Claudio Ubeda visite a Barcelona en el Monumental Banco Pichincha. Los últimos dos compromisos de la primera ronda los afrontará en la Bombonera: el desquite contra Cruzeiro será entre el 19 y el 21 de mayo, y el segundo encuentro ante Universidad Católica se jugará entre el 26 y el 28 de mayo.

Fixture del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 (7–9 de abril)

  • Barcelona vs. Cruzeiro
  • Universidad Católica vs. Boca

Fecha 2 (14–16 de abril)

  • Cruzeiro vs. Universidad Católica
  • Boca vs. Barcelona

Fecha 3 (28–30 de abril)

  • Cruzeiro vs. Boca
  • Barcelona vs. Universidad Católica

Fecha 4 (5–7 de mayo)

  • Universidad Católica vs. Cruzeiro
  • Barcelona vs. Boca

Fecha 5 (19–21 de mayo)

  • Boca vs. Cruzeiro
  • Universidad Católica vs. Barcelona

Fecha 6 (26–28 de mayo)

  • Boca vs. Universidad Católica
  • Cruzeiro vs. Barcelona

Boca, que vuelve al máximo certamen continental a nivel de clubes tras dos años (en 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado en una de las fases preliminares), tiene un grupo complejo, pero se perfila como uno de los candidatos a avanzar de ronda. Es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis títulos, por lo que sueña con levantar el trofeo por séptima vez. El campeón del mundo con la selección argentina, Leandro Paredes, será su máximo estandarte.

En caso de culminar en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones, el equipo dirigido por Claudio Ubeda se clasificará a octavos de final. Si termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores pero accederá a playoffs con un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de la Copa Sudamericana. Si queda último se despedirá de la competencia.

Boca tiene un único objetivo: ganar la séptima Copa Libertadores de su historia
Boca tiene un único objetivo: ganar la séptima Copa Libertadores de su historiaALEJANDRO PAGNI - AFP
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Por qué el equipo usa tres diseños distintos, cuál es el oficial y cuántas veces cambió en 120 años
    1

    Por qué Boca utiliza tres escudos diferentes, cuál es el oficial y cuántas veces fue modificado en 120 años

  2. La impactante lesión que sufrió un delantero de Galatasaray tras chocar con las vallas de publicidad en Anfield
    2

    El impactante accidente que sufrió el delantero de Galatasaray, Noa Lang, tras chocar con las vallas de publicidad en Anfield

  3. La lista de Scaloni: quiénes se juegan ante Guatemala la última posibilidad de ir al Mundial
    3

    La lista de Scaloni abre una última pulseada: qué jugadores de la Argentina se juegan ante Guatemala su lugar en el Mundial

  4. Los cuartos de final tendrán cinco campeones, 33 títulos, y el duelo que más veces se repitió
    4

    Champions League: los cuartos de final tendrán cinco campeones, 33 títulos, y un duelo histórico